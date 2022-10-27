Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет свое присутствие в Ростовской области

На новой заправочной станции реализуется автомобильное топливо производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти». Автомобилистам предлагают бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, а также сезонное дизельное топливо.
Станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков, сначала заправляют автомобили на одной из шести топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.
На АЗС расположен магазин, в котором представлено более 1500 наименований товаров. На станции работает фирменное кафе, где можно купить кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.
Для удобства автопутешественников на АЗС можно бесплатно подкачать шины, воспользоваться Wi-Fi и краном с технической водой, чтобы помыть стекла, фары и номерные знаки.
На всех АЗС сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.
До 31 декабря пользователи мобильного приложения «АЗС «Газпромнефть» могут получить 6-й кофе бесплатно, зарегистрировавшись в акции «6-ая чашка кофе в подарок».
Реклама. Материал предоставлен сетью АЗС «Газпромнефть».
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