Шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» — впервые на манеже Ростовского цирка.

На предпремьерном показе, который прошел 26 октября журналистам и блогерам показали яркие фрагменты «Песчаной сказки». Компания Росгосцирк и заслуженный артист России Гия Эрадзе подготовили для ростовчан номера и аттракционы с самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, верблюдами, лошадьми, павлинами и обезьянами. Изюминкой шоу стал единственный в мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Считается, что бегемоты не поддаются дрессуре, но народный артист России Тофик Ахундов и его супруга Людмила доказывают обратное. Под их руководством полуторатонные животные грациозно танцуют, становятся в пирамиду и даже кувыркаются.