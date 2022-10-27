Шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» — впервые на манеже Ростовского цирка.

Всего на месяц ростовский цирк превратится в дворец восточного султана. Под его куполом зрителей ждет тематический спектакль, в сюжет которого вплетены уникальные номера и аттракционы, исполненные титулованными артистами Росгосцирка и их подопечными — четвероногими, пушистыми и пернатыми артистами.
На предпремьерном показе, который прошел 26 октября журналистам и блогерам показали яркие фрагменты «Песчаной сказки». Компания Росгосцирк и заслуженный артист России Гия Эрадзе подготовили для ростовчан номера и аттракционы с самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, верблюдами, лошадьми, павлинами и обезьянами. Изюминкой шоу стал единственный в мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Считается, что бегемоты не поддаются дрессуре, но народный артист России Тофик Ахундов и его супруга Людмила доказывают обратное. Под их руководством полуторатонные животные грациозно танцуют, становятся в пирамиду и даже кувыркаются.
Атмосферу сказки в шоу «Королевского цирка» создают не только сюжет и номера артистов, но и детали. Костюмы вдохновлены восточными традициями и любовью к драгоценным камням и перьям. На арене цирка роскошные Медузы Горгоны, буффонадные жонглеры в образе карточных мастей, жонглируют на моноциклах. А под куполом распускаются удивительные цветы и вот на манеже появляются настоящие шаманы.
Авторская музыка и современное световое оборудование делают шоу еще более красочным.
«Песчаная сказка» заставляет забыть о дождливой ростовской осени за стенами цирка и на пару часов оказаться на востоке, полном причуд и диковинных животных.
Напомним, гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе продлятся с 29 октября по 4 декабря. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте ростовского цирка. Премьера назначена на 29 и 30 октября.
Реклама. ИП Симонов А.А.
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