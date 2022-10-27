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«Союзнапитки»: в небольших магазинах могут возникнуть перебои с бутилированной водой

27 октября 08:24
Фото: piqsels.com
Мелкая розница может в ближайшее время столкнуться с перебоями поставок питьевой упакованной воды. Это связано с новыми требованиями Минпромторга.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», по требованию Минпромторга с 1 ноября информацию о бутилированной воде нужно будет вносить в систему «Честный знак». Без этого отгрузка товара станет невозможной.

Однако, по оценкам экспертов, почти половина производителей не готова к электронному документообороту. В связи с этим, в мелких торговых точках могут возникнуть перебои с поставками воды в бутылках, а общий ущерб отрасли составит, по мнению специалистов, около 49 миллионов рублей в год.

#Общество
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