«Союзнапитки»: в небольших магазинах могут возникнуть перебои с бутилированной водой

Однако, по оценкам экспертов, почти половина производителей не готова к электронному документообороту. В связи с этим, в мелких торговых точках могут возникнуть перебои с поставками воды в бутылках, а общий ущерб отрасли составит, по мнению специалистов, около 49 миллионов рублей в год.