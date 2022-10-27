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Строительство плавучего причала для Таганрога обойдется в 200 млн рублей

27 октября 16:54
Фото: 1mi
В Таганроге придется вложить 200 миллионов рублей в строительство причала.

Обеспечить прием судов в морском порту поручила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Он сможет принимать различные виды пассажирского транспорта.

Издание Donnews пишет, что в качестве наибольшего судна хотят использовать теплоход «Мустай Карим». Он может вместить свыше 300 человек. 

Отмечается, что строительные работы должны завершиться до июня 2023 года. И тогда уже можно будет принимать суда. 

Ранее стало известно, что около 20 млрд руб вложат в инфраструктуру на территории старого аэропорта в Ростове. Здесь появится жилой квартал.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство#Корабль#Общество
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