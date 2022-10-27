Строительство плавучего причала для Таганрога обойдется в 200 млн рублей

Обеспечить прием судов в морском порту поручила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Он сможет принимать различные виды пассажирского транспорта.
Издание Donnews пишет, что в качестве наибольшего судна хотят использовать теплоход «Мустай Карим». Он может вместить свыше 300 человек.
Отмечается, что строительные работы должны завершиться до июня 2023 года. И тогда уже можно будет принимать суда.
Ранее стало известно, что около 20 млрд руб вложат в инфраструктуру на территории старого аэропорта в Ростове. Здесь появится жилой квартал.