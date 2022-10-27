Теплоснабжение в доме на Батуринской в Ростове восстановили после порыва

Вопрос с жильцами урегулируют в досудебном порядке
Напомним, что инцидент в доме на Батуринской 15/15 в Ростове произошел сегодня днем. В управляющей компании, которая обслуживает дом, отметили, что ранее здесь были заменены системы теплоснабжения.
Выяснилось, что для проведения работ управляющая организация заключила договор с подрядной организацией. Работы были выполнены. По их окончанию на сетях теплоснабжения провели испытания, которые прошли успешно. Системы теплоснабжения показали готовность к запуску тепла. Работы были приняты.
Однако после запуска отопления в квартире на третьем этаже произошел порыв.
На место аварии приехал глава Железнодорожного района Андрей Косенко. Он пообщался с жителями, с представителями управляющей компании.
По данным жилищной организации, обслуживающей дом, сантехники сразу приступили к ликвидации аварии. Перекрыли стояк отопления, начали его ремонтировать.
«Разрыв трубы был ликвидирован. Подача теплового ресурса в доме возобновлена», - подчеркнули в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.
Специалисты управления ЖКХ Железнодорожного района совместно с представителями управляющей компании лично убедились в этом, обойдя все квартиры.
Управляющей компанией принято решение обсудить с собственниками квартир вопрос о досудебном урегулировании сложившейся ситуации и устранении всех замечаний жильцов.
Теплоснабжение на контроле
С начала отопительного сезона к теплоснабжению в Ростове подключено уже порядка 97% домов. Для сравнения, в прошлом году за подобный период было подключено на тысячу домов меньше. В этом году, кроме прочих потребителей, к источникам тепла, необходимо было подключить 4 743 жилых дома с центральным отоплением и 461 объект социальной сферы.
По информации пресс-службы, в первую очередь к теплу были подключены объекты здравоохранения, дошкольные и образовательные учреждения. Теплоснабжающие организации на период подачи ресурса организовали круглосуточное дежурство персонала. Для оперативной работы с населением созданы и работают телефоны «горячих линий».
По нормативам, завершить регулировку режимов централизованного теплоснабжения необходимо в двухнедельный срок.
Администрация города контролирует процесс запуска тепла на постоянной основе до установления нормативного давления и температурного режима.
В департаменте ЖКХ и энергетики положительно оценили такие показатели работы. Добиться их удалось за счет своевременной и масштабной подготовки. Специалистами проведен целый комплекс работ для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в процессе отопительного сезона. Напомним, что с 1 августа по 31 декабря в Ростове планируется отремонтировать несколько десятков участков тепловых сетей. В частности, речь идет об участках на улицах Ленина, Юфимцева, Мечникова, Московской, Филимоновской, Шеболдаева, на проспекте Королева и по другим адресам. Всего к реконструкции запланировано 25 участков городских тепловых сетей.