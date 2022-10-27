rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Теплоснабжение в доме на Батуринской в Ростове восстановили после порыва

27 октября 20:00
Фото: пресс-служба администрации Ростова
Разрыв трубы в доме на улице Батуринской 15/15 на данный момент ликвидирован. Подача теплового ресурса возобновлена, сообщили RostovGazeta в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Вопрос с жильцами урегулируют в досудебном порядке

Напомним, что инцидент в доме на Батуринской 15/15 в Ростове произошел сегодня днем. В управляющей компании, которая обслуживает дом, отметили, что ранее здесь были заменены системы теплоснабжения.

Выяснилось, что для проведения работ управляющая организация заключила договор с подрядной организацией. Работы были выполнены. По их окончанию на сетях теплоснабжения провели испытания, которые прошли успешно. Системы теплоснабжения показали готовность к запуску тепла. Работы были приняты.

Однако после запуска отопления в квартире на третьем этаже произошел порыв.

На место аварии приехал глава Железнодорожного района Андрей Косенко. Он пообщался с жителями, с представителями управляющей компании.

По данным жилищной организации, обслуживающей дом, сантехники сразу приступили к ликвидации аварии. Перекрыли стояк отопления, начали его ремонтировать.

«Разрыв трубы был ликвидирован. Подача теплового ресурса в доме возобновлена», - подчеркнули в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Специалисты управления ЖКХ Железнодорожного района совместно с представителями управляющей компании лично убедились в этом, обойдя все квартиры.

Управляющей компанией принято решение обсудить с собственниками квартир вопрос о досудебном урегулировании сложившейся ситуации и устранении всех замечаний жильцов.

 

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Теплоснабжение на контроле

С начала отопительного сезона к теплоснабжению в Ростове подключено уже порядка 97% домов. Для сравнения, в прошлом году за подобный период было подключено на тысячу домов меньше. В этом году, кроме прочих потребителей, к источникам тепла, необходимо было подключить 4 743 жилых дома с центральным отоплением и 461 объект социальной сферы.

По информации пресс-службы, в первую очередь к теплу были подключены объекты здравоохранения, дошкольные и образовательные учреждения. Теплоснабжающие организации на период подачи ресурса организовали круглосуточное дежурство персонала. Для оперативной работы с населением созданы и работают телефоны «горячих линий».

По нормативам, завершить регулировку режимов централизованного теплоснабжения необходимо в двухнедельный срок.

Администрация города контролирует процесс запуска тепла на постоянной основе до установления нормативного давления и температурного режима.

В департаменте ЖКХ и энергетики положительно оценили такие показатели работы. Добиться их удалось за счет своевременной и масштабной подготовки. Специалистами проведен целый комплекс работ для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в процессе отопительного сезона. Напомним, что с 1 августа по 31 декабря в Ростове планируется отремонтировать несколько десятков участков тепловых сетей. В частности, речь идет об участках на улицах Ленина, Юфимцева, Мечникова, Московской, Филимоновской, Шеболдаева, на проспекте Королева и по другим адресам. Всего к реконструкции запланировано 25 участков городских тепловых сетей.

 

Читайте также:
В апреле в Кирове проведут испытания систем теплоснабженияПараметры теплоснабжения Коминтерновского района Воронежа восстанавливаютсяБолее 1 млрд рублей направлено на модернизацию объектов теплоснабжения в Шахтах
#Город#Теплоснабжение#Новости#Ростов-на-Дону#Пресс-служба администрации Ростова
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12