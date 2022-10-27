Теплоснабжение в доме на Батуринской в Ростове восстановили после порыва

В департаменте ЖКХ и энергетики положительно оценили такие показатели работы. Добиться их удалось за счет своевременной и масштабной подготовки. Специалистами проведен целый комплекс работ для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в процессе отопительного сезона. Напомним, что с 1 августа по 31 декабря в Ростове планируется отремонтировать несколько десятков участков тепловых сетей. В частности, речь идет об участках на улицах Ленина, Юфимцева, Мечникова, Московской, Филимоновской, Шеболдаева, на проспекте Королева и по другим адресам. Всего к реконструкции запланировано 25 участков городских тепловых сетей.