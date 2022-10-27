В Госдуму внесли законопроект о запрете призывать на СВО не служивших

Как пишет Infox со ссылкой на «Новые известия», один из проектов запрещает мобилизовывать граждан, не проходивших службу в армии, второй предполагает освобождение от участия в СВО россиян с научной степенью.
Свою инициативу Матвеев объясняет тем, что, согласно позиции президента России, призыву на СВО подлежат те, кто «проходил службу в армии и имеет соответствующую подготовку». Для запрета на частичную мобилизацию ученых потребуется внести изменения в ст.17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».