В Госдуму внесли законопроект о запрете призывать на СВО не служивших

Свою инициативу Матвеев объясняет тем, что, согласно позиции президента России, призыву на СВО подлежат те, кто «проходил службу в армии и имеет соответствующую подготовку». Для запрета на частичную мобилизацию ученых потребуется внести изменения в ст.17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».