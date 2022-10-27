rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Госдуму внесли законопроект о запрете призывать на СВО не служивших

27 октября, 14:07
Депутат-коммунист Михаил Матвеев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекты, касающиеся частичной мобилизации.

Как пишет Infox со ссылкой на «Новые известия», один из проектов запрещает мобилизовывать граждан, не проходивших службу в армии, второй предполагает освобождение от участия в СВО россиян с научной степенью.

Свою инициативу Матвеев объясняет тем, что, согласно позиции президента России, призыву на СВО подлежат те, кто «проходил службу в армии и имеет соответствующую подготовку». Для запрета на частичную мобилизацию ученых потребуется внести изменения в ст.17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12