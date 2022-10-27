В проект ИРИ включены главные достижения Тамбовской области за последние 20 лет

Столица субъекта - Тамбов - была в свое время зажиточным купеческим городом, и он успешно сохранил памятники старины наряду со своей богатой историей. В Тамбове функционирует школа «Сколково», рассчитанная на две тысячи мест. Это учреждение образования представляет собой результат первого регионального проекта научного центра. Строительство объекта было профинансировано в рамках реализации национальной программы, получившей название «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 гг.. Общая сумма инвестиций достигла отметки в 1,8 миллиарда рублей.