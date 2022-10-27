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В проект ИРИ включены главные достижения Тамбовской области за последние 20 лет

27 октября 13:27
Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета продолжают реализацию проекта «20 главных событий России за 20 лет».

Журналисты совместно с социологами выявляют моменты современной истории, во многом определившие жизнь современной российской молодежи. Участникам фокус-групп из всех субъектов РФ – от 18 до 35 лет, пишет издание NewsNN.ru.

Сегодня внимание авторов проекта сосредоточено на Тамбовской области. За минувшее 20-летие в развитии этого региона произошел значительный рывок.

Столица субъекта - Тамбов - была в свое время зажиточным купеческим городом, и он успешно сохранил памятники старины наряду со своей богатой историей. В Тамбове функционирует школа «Сколково», рассчитанная на две тысячи мест. Это учреждение образования представляет собой результат первого регионального проекта научного центра. Строительство объекта было профинансировано в рамках реализации национальной программы, получившей название «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 гг.. Общая сумма инвестиций достигла отметки в 1,8 миллиарда рублей.

На севере Тамбова функционирует парк «Олимпийский», созданный в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Объект занимает территорию в 14 гектаров, а строили его, учитывая все пожелания и рекомендации местных жителей. Парк обошелся в 220 миллионов рублей.

Тамбовская область входит в список российских субъектов, в которых успешно реализуют федеральную программу, предусматривающую развитие сети перинатальных центров. Ультрасовременное медицинское учреждение, носящее имя преподобной Марфы Тамбовской, открыли на базе детской областной клинической больницы. На строительство объекта потратили 2,5 миллиарда рублей.

Мичуринский экспериментальный центр «М-Конс-1» с 2009 года представляет собой поставщика питания для космонавтов.

В 2014-м после масштабной реставрации посетителей начал принимать уникальный музейный комплекс «Усадьба Асеевых» – филиалу ГМЗ “Петергоф” удалось сравняться с его великолепием. Концепция комплекса разработана специалистами санкт-петербургского музея. Реставрация объекта культуры обошлась в 401,5 миллиона рублей, резюмировали авторы федерального проекта «20 главных событий России за 20 лет». 

 

#Светлана Павлова
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