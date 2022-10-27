В РЭО назвали 6 регионов, лидирующих по сбору платы за вывоз ТКО

Как уточнил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, за тот же период прошлого года показатель собираемости был практически идентичен — 87,4%. В 2021 году собрали 109,9 млрд рублей. В этом году гражданам и юрлицам направили счета на 166,2 млрд рублей, оплачено 144,6 млрд рублей. Получить более высокий результат по сборам удалось за счет Москвы и Санкт-Петербурга, где в 2022 году начали работу регоператоры.