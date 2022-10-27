В РЭО назвали 6 регионов, лидирующих по сбору платы за вывоз ТКО

По информации 360tv.ru, в список лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Тамбовская, Кировская области.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, мониторинг региональных операторов показал, что они работают стабильно. Анализ РЭО проведен на основании отчетов регоператоров. Средний показатель собираемости в РФ за январь–август текущего года достиг 87%. При этом россияне и организации заплатили свыше 144 млрд рублей в течение восьми месяцев. Среди областей есть как лидеры, так и те, кто показал неудовлетворительный результат. У первых собираемость составляет 96%, у вторых — менее 60%.
Представители РЭО рассказали, что в стране существует 284 зоны, где работают регоператоры. В 253 из них предоставляют данную услугу 182 оператора.
В число аутсайдеров вошли Ингушетия, Тыва, Дагестан и Хабаровский край. Причинами неудовлетворительных показателей по сбору платы стали различные факторы: большие расстояния до потребителей, сложность взыскания долгов из-за отсутствия данных абонентов.
Как уточнил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, за тот же период прошлого года показатель собираемости был практически идентичен — 87,4%. В 2021 году собрали 109,9 млрд рублей. В этом году гражданам и юрлицам направили счета на 166,2 млрд рублей, оплачено 144,6 млрд рублей. Получить более высокий результат по сборам удалось за счет Москвы и Санкт-Петербурга, где в 2022 году начали работу регоператоры.
В РЭО пояснили, что в тариф включена стоимость вывоза, обустройства и эксплуатации объектов обращения с ТКО, а также компостирования.
В этом году правительством внесен в список предложений по социально-экономическому развитию РФ до 2030 года федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем проекта выступает ППК «РЭО». В РЭО напомнили, что высокий процент собираемости и бесперебойная работа регоператоров ‐ важные задачи, которые предстоит решить в рамках перехода к экономике замкнутого цикла.