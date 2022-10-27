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В Ростовской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

27 октября 13:18
Фото: ГИБДД по РО
ДТП в Ростовской области Камаз и автобус Setra
В Ростовской области в аварии с участием пассажирского автобуса и «КамАЗ» пострадал один человек, доложили в ГИБДД России по региону.

В ночь на 27 октября в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП. 49-летний водитель автобуса Setra ехал по трассе М-4 «Дон». В салоне находилось шесть пассажиров. Во время движения водитель наехал на бетонные ограждения дорожных работ. По инерции автобус отбросило на припаркованный рядом "КамАЗ". В результате дорожного происшествия травмы получил только водитель автобуса.

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности инцидента.

Ранее автобус с пассажирами слетел в кювет и опрокинулся на дороге из Ростова-на-Дону в Ставрополь.

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