В ночь на 27 октября в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП. 49-летний водитель автобуса Setra ехал по трассе М-4 «Дон». В салоне находилось шесть пассажиров. Во время движения водитель наехал на бетонные ограждения дорожных работ. По инерции автобус отбросило на припаркованный рядом "КамАЗ". В результате дорожного происшествия травмы получил только водитель автобуса.