На границе Ростовской области и ЛНР мародеры разобрали автомобиль отца девятерых детей. Злоумышленники сняли с машины колеса и полностью вынесли салон. Местная газета «Новость» уточняет, что владелец авто не смог пересечь границу с Ростовской областью из-за проблем с документами, поэтому ему пришлось оставить машину на нейтральной территории между таможнями «Донецк» и «Изварино».
Мужчина сетует, что машина была огромной ценностью для семьи, ведь в ней умещались все девять детей. Главе семейства пришлось покупать колеса, чтобы забрать авто с нейтральной территории и перевезти его в Каменск-Шахтинский. Там машину будут восстанавливать, потому что одолевать на ней большие расстояния и перевозить пассажиров сейчас невозможно.
Заявлять в полицию мужчина не стал. Однако он не единственный пострадавший от рук мародеров. На стоянке насчитывается еще четыре автомобиля со снятыми колесами и пустыми салонам. Более того, мародеры не остановились на грабеже машин, они зачем-то разбили еще и стекла.
Ранее мародеры разграбили в Ростове будущий дом-музей на Семашко.