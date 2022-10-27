Мужчина сетует, что машина была огромной ценностью для семьи, ведь в ней умещались все девять детей. Главе семейства пришлось покупать колеса, чтобы забрать авто с нейтральной территории и перевезти его в Каменск-Шахтинский. Там машину будут восстанавливать, потому что одолевать на ней большие расстояния и перевозить пассажиров сейчас невозможно.