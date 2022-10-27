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В Ростовской области мародеры разобрали на запчасти автомобиль многодетной семьи

27 октября 11:36
Фото: Kingofthedead / wikimedia.org
фото для иллюстрации
В Донецке Ростовской области мародеры разобрали машину, оставленную отцом девятерых детей, об инциденте сообщают местные СМИ.

На границе Ростовской области и ЛНР мародеры разобрали автомобиль отца девятерых детей. Злоумышленники сняли с машины колеса и полностью вынесли салон. Местная газета «Новость» уточняет, что владелец авто не смог пересечь границу с Ростовской областью из-за проблем с документами, поэтому ему пришлось оставить машину на нейтральной территории между таможнями «Донецк» и «Изварино».

Мужчина сетует, что машина была огромной ценностью для семьи, ведь в ней умещались все девять детей. Главе семейства пришлось покупать колеса, чтобы забрать авто с нейтральной территории и перевезти его в Каменск-Шахтинский. Там машину будут восстанавливать, потому что одолевать на ней большие расстояния и перевозить пассажиров сейчас невозможно.

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Заявлять в полицию мужчина не стал. Однако он не единственный пострадавший от рук мародеров. На стоянке насчитывается еще четыре автомобиля со снятыми колесами и пустыми салонам. Более того, мародеры не остановились на грабеже машин, они зачем-то разбили еще и стекла.

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