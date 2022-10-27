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В Ростовской области на 36% увеличили производство мяса индейки в 2022 году

27 октября 10:17
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области больше чем на треть увеличили объемы производства мяса индейки, об этом рассказали на портале донского правительства.

В пресс-службе напомнили, что последние два года ГК «Дамате» занимается восстановлением производства мяса индейки, и за период с января по сентябрь текущего года компании удалось на 36% увеличить объемы производства продукции по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас этот показатель достиг 37,5 тысячи тонн мяса, в то время как в 2021 году объем мяса составлял чуть больше 27,5 тысячи тонн. 

Линию по производству котлет из мяса индейки запустили в Ростовской области
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Замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров отметил, что благодаря вкладу компаний и росту объема животноводческих производств в регионе произвели более 270 тысяч тонн мяса. А на пищевых перерабатывающих предприятиях объемы произведенной продукции превысили показатели предыдущего года в 4,3 раза. 

Ранее в Ростовской области рассказали, почему выросли цены на мясо и яйца птицы.

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