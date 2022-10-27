В пресс-службе напомнили, что последние два года ГК «Дамате» занимается восстановлением производства мяса индейки, и за период с января по сентябрь текущего года компании удалось на 36% увеличить объемы производства продукции по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас этот показатель достиг 37,5 тысячи тонн мяса, в то время как в 2021 году объем мяса составлял чуть больше 27,5 тысячи тонн.