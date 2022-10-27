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В Ростовской области не нашлось человека, способного спасти двух редких попугаев

27 октября 11:56
Фото: Michael Gäbler / wikimedia.org/CC BY 3.0
В Ростовской области с лета не получается спасти двух экзотических попугаев, живущих на ветке тополя, сообщают в социальных сетях.

В поселке Порт-Катоне Азовского района с лета не могут поймать пару беглых экзотических попугаев ара. Птицы забрались высоко на ветки деревьев. Их пытались снять с помощью вышки, однако попугаи постоянно улетали и не давали себя поймать.

Местные жители переживают, что тропические птицы могут погибнуть с наступлением зимних холодов. Однако сами попугаи со свободой пока расставаться не хотят.

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В социальных сетях задаются вопросом, найдется ли человек, способный поймать птиц.

Ранее в Ростове сотрудники МЧС спасли с дерева попугая и его хозяина.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Животные
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