В поселке Порт-Катоне Азовского района с лета не могут поймать пару беглых экзотических попугаев ара. Птицы забрались высоко на ветки деревьев. Их пытались снять с помощью вышки, однако попугаи постоянно улетали и не давали себя поймать.
Местные жители переживают, что тропические птицы могут погибнуть с наступлением зимних холодов. Однако сами попугаи со свободой пока расставаться не хотят.
В социальных сетях задаются вопросом, найдется ли человек, способный поймать птиц.
Ранее в Ростове сотрудники МЧС спасли с дерева попугая и его хозяина.