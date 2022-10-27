В среду 26 октября Ленинский суд Ростова вынес приговор Владимиру Кульбацкому. В марте 2014 года мужчина, находясь в Донецкой области Украины, вступил в радикальную организацию украинских националистов. Подчиняясь руководству право-радикалов, в течение пяти лет обвиняемый вел в Интернете агитационную пропаганду против России, а также пропагандировал идеи украинских националистов в личных переписках в соцсетях. За это время Кульбацкий также успел поучаствовать в публичном мероприятии запрещенной организации в городе Селидово в ДНР.