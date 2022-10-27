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В Ростовской области осудили боевика, восемь лет состоявшего в «Правом секторе»*

27 октября 12:50
Фото: Tobias "ToMar" Maier/CC BY-SA 3.0/wiki
В Ростовской области приговор вынесен боевику запрещенной в России организации украинских националистов «Правый сектор»*, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В среду 26 октября Ленинский суд Ростова вынес приговор Владимиру Кульбацкому. В марте 2014 года мужчина, находясь в Донецкой области Украины, вступил в радикальную организацию украинских националистов. Подчиняясь руководству право-радикалов, в течение пяти лет обвиняемый вел в Интернете агитационную пропаганду против России, а также пропагандировал идеи украинских националистов в личных переписках в соцсетях. За это время Кульбацкий также успел поучаствовать в публичном мероприятии запрещенной организации в городе Селидово в ДНР.

Позднее в качестве добровольца он вступил в военизированное подразделение организации, в рядах которого воевал против Народной милиции ДНР.

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Задержать преступника удалось только в марте 2022 года.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

*«Правый сектор» — экстремистская террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

Напомним, 9 ноября в Ростове состоится суд над другим украинским боевиков Денисом Мурыгой.

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