Валерий Лимаренко: Мы оказываем поддержку инвесторам, развивающим бизнес на Курилах

На предприятии мощностью 60 миллионов штук молоди лосося заложили на инкубацию первую партию икры. В создание нового объекта частная компания вложила свыше 150 млн рублей. На острове появилось более десятка новых рабочих мест. Особенность нового завода в том, что применено интересное технологическое решение: используется компактное оборудование, за счёт чего удалось разместить его на достаточно небольшой площади — площадью 1200 кв. метров. При этом соблюдён весь технологический процесс воспроизводства. Предусмотрены источники альтернативной электроэнергии — установлены солнечные батареи мощностью 10 кВт/ч.