Валерий Лимаренко: В регионе развёрнута работа по сохранению самобытной культуры

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно заявлял, что островные власти уважают традиции коренных народов Севера и намерены всячески содействовать сохранению их традиционного образа жизни, родных языков и культуры. Для этого в регионе развёрнута огромная работа, и с каждым годом в неё вовлекается всё больше участников, включая некоммерческие организации и общины. Проводятся ставшие уже традиционными фестивали художественного творчества, народных промыслов и ремёсел, обрядовые праздники.