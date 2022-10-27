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Водителей Ростовской области предупредили об опасности из-за резкого ухудшения погоды

27 октября 10:12
Фото: Ludwig Sebastian Micheler/wiki/CC BY-SA 4.0
Туман на дороге
В Ростовской области водителям напомнили о рисках на дорогах из-за ухудшения погодных условий в ближайшие дни, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Госавтоинспекции.

В Ростовской области синоптики предупредили, что в ближайшие дни ожидаются интенсивные дожди, которые накроют весь регион в конце рабочей недели.

По этой причине в Госавтоинспекции напомнили водителям в обязательном порядке соблюдать  правила дорожного движения, а также тщательно придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы избежать аварий.

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Пешеходам также советуют быть внимательными и проверять безопасность перехода через улицу, а также носить специальную одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметнее на дорогах в вечернее время и во время дождей. 

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