В Ростовской области синоптики предупредили, что в ближайшие дни ожидаются интенсивные дожди, которые накроют весь регион в конце рабочей недели.
По этой причине в Госавтоинспекции напомнили водителям в обязательном порядке соблюдать правила дорожного движения, а также тщательно придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы избежать аварий.
Пешеходам также советуют быть внимательными и проверять безопасность перехода через улицу, а также носить специальную одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметнее на дорогах в вечернее время и во время дождей.