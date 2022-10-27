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Высотку решили построить среди частных домов в Берберовке в Ростове

27 октября 14:15
Фото: forumrostov.ru
Строительство ЖК «Эталон»
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Берберовка решили возвести еще один высотный дом, сообщил застройщик.

Это будет жилкомплекс «Эталон» на улице Горсоветской. Здесь построят высотный дом с подземным паркингом.

Будут ли возведены дополнительные школы и детские сады, не говорится. Сам комплекс должны сдать в 2025 году.

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Строительством занимается компания СЗ «РСК-ДОМ». Согласно данным системы СПАРК, в 2021 году она отработала с убытком в 343 тысячи рублей.

В организации числится один человек. При этом компания была зарегистрирована в минувшем году.

Ранее прокуратура нашла нарушения в проекте строительства высотки на Береговой в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дом#Строительство#Общество
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