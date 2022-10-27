Это будет жилкомплекс «Эталон» на улице Горсоветской. Здесь построят высотный дом с подземным паркингом.
Будут ли возведены дополнительные школы и детские сады, не говорится. Сам комплекс должны сдать в 2025 году.
Строительством занимается компания СЗ «РСК-ДОМ». Согласно данным системы СПАРК, в 2021 году она отработала с убытком в 343 тысячи рублей.
В организации числится один человек. При этом компания была зарегистрирована в минувшем году.
Ранее прокуратура нашла нарушения в проекте строительства высотки на Береговой в Ростове.