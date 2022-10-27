Новый год без гуляний
Власти Ростовской области, рассказали, как в регионе будет праздноваться Новый год. Они подтвердили, что проводиться будут только локальные праздничные мероприятия.
Дело в том, что ранее сами жители области просили отменить массовые народные гуляния, а сэкономленные на этом средства отправить в помощь мобилизованным землякам. Губернатор Василий Голубев принял во внимание эти просьбы и постановил отменить массовые мероприятия. Исключение составили только детские новогодние утренники. Как теперь выяснилось, к ним добавятся и небольшие локальные мероприятия.
Изъятие земель у олигарха
В Ростовской области вышло распоряжение об изъятии части земель на территории старого аэропорта для государственных нужд. Документ уже подписал губернатор Василий Голубев. Речь идет об участках, расположенных в Ростове и Аксае. Вскоре на информационных щитах рядом с участками разместят информацию о принятом решении.
Земли принадлежат компании «Аэро-сити», которая получит за них деньги. На участке расположено несколько зданий, рулежные дорожки, перрон, места для стоянок и взлетно-посадочная полоса.
Известно, что компания «Аэро-Сити» связана с олигархом Виктором Вексельбергом. Он является председателем совета директоров ГК «Ренова».
Сезон дождей
Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни на Ростовскую области обрушится сезон интенсивных дождей. Также ливни ожидаются в соседнем Краснодарском крае и Республике Крым.
Когда закончатся дожди, пока не ясно. Однако жителям Ростовской области еще повезло, успокаивают синоптики. В Ненецком АО и Республике Коми уже сейчас прогнозируются сильные метели.