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Жители Ростовской области узнали, когда закончатся дожди и будет ли Новый год

27 октября 15:07
Фото: donland.ru
Новогодние празднества в Ростовской области
Жителям Ростовской области рассказали, как пройдет празднование Нового года, тем временем власти раскрыли планы застройки территории старого аэропорта, а синоптики спрогнозировали сезон дождей в регионе.

Новый год без гуляний

Власти Ростовской области, рассказали, как в регионе будет праздноваться Новый год. Они подтвердили, что проводиться будут только локальные праздничные мероприятия.

Дело в том, что ранее сами жители области просили отменить массовые народные гуляния, а сэкономленные на этом средства отправить в помощь мобилизованным землякам. Губернатор Василий Голубев принял во внимание эти просьбы и постановил отменить массовые мероприятия. Исключение составили только детские новогодние утренники. Как теперь выяснилось, к ним добавятся и небольшие локальные мероприятия.

Новогодний утренник в Ростовской области
Фото: donland.ru
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Изъятие земель у олигарха

В Ростовской области вышло распоряжение об изъятии части земель на территории старого аэропорта для государственных нужд. Документ уже подписал губернатор Василий Голубев. Речь идет об участках, расположенных в Ростове и Аксае. Вскоре на информационных щитах рядом с участками разместят информацию о принятом решении.

Земли принадлежат компании «Аэро-сити», которая получит за них деньги. На участке расположено несколько зданий, рулежные дорожки, перрон, места для стоянок и взлетно-посадочная полоса.

Известно, что компания «Аэро-Сити» связана с олигархом Виктором Вексельбергом. Он является председателем совета директоров ГК «Ренова».

Виктор Вексельберг
Фото: wikimedia.org
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Сезон дождей

Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни на Ростовскую области обрушится сезон интенсивных дождей. Также ливни ожидаются в соседнем Краснодарском крае и Республике Крым.

Когда закончатся дожди, пока не ясно. Однако жителям Ростовской области еще повезло, успокаивают синоптики. В Ненецком АО и Республике Коми уже сейчас прогнозируются сильные метели.

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