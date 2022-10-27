Дело в том, что ранее сами жители области просили отменить массовые народные гуляния, а сэкономленные на этом средства отправить в помощь мобилизованным землякам. Губернатор Василий Голубев принял во внимание эти просьбы и постановил отменить массовые мероприятия. Исключение составили только детские новогодние утренники. Как теперь выяснилось, к ним добавятся и небольшие локальные мероприятия.