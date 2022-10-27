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Жителя в Ростовской области задержали за кражу 26 бассейнов

27 октября 11:37
Фото: alexandrorodridez / wikimedia.org
Полицейские задержали жителя Ростовской области, который украл более 20 бассейнов, сообщили в УМВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратился предприниматель из Пятигорска, заявив о пропаже товаров. Они хранились на предназначенном для этого складе. 

Подозреваемым стал 31-летний житель Ростовской области, который проводил ремонт на территории комплекса. Во время допроса он во всем сознался.

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Оказалось, что мужчина положил в грузовик 20 бассейнов и спрятал в подвале арендуемого дома. Стоимость товара превышает 315 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до шести лет колонии.

Ранее двух полицейских в Ростове объявили в розыск из-за возможной кражи телефона.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Кража#Происшествия
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