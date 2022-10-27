Жителя в Ростовской области задержали за кражу 26 бассейнов

В полицию обратился предприниматель из Пятигорска, заявив о пропаже товаров. Они хранились на предназначенном для этого складе.
Подозреваемым стал 31-летний житель Ростовской области, который проводил ремонт на территории комплекса. Во время допроса он во всем сознался.
Оказалось, что мужчина положил в грузовик 20 бассейнов и спрятал в подвале арендуемого дома. Стоимость товара превышает 315 тысяч рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до шести лет колонии.
Ранее двух полицейских в Ростове объявили в розыск из-за возможной кражи телефона.