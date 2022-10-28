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Частичная мобилизация может завершиться в Ростовской области до 31 октября

28 октября 11:19
Фото: mil.ru
Мобилизованные военнослужащие в пункте сбора
СМИ пишут, что частичная мобилизация, в том числе в Ростовской области, может завершиться до следующей недели.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте. Издание пишет, что указа президента по этому поводу может и не быть.

«Вначале завершить мобилизационную кампанию хотели к концу октября. Таким образом она бы не совпадала с призывом срочников, он начнется с 1 ноября», — сказано в сообщении.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Напомним, что в середине октября Путин заявлял, что частичная мобилизация может завершиться в течение двух недель.

Ранее стало известно, что семьи мобилизованных граждан в Ростовской области не будут платить транспортный налог

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Мобилизация#Частичная мобилизация#Общество
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