Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте. Издание пишет, что указа президента по этому поводу может и не быть.
«Вначале завершить мобилизационную кампанию хотели к концу октября. Таким образом она бы не совпадала с призывом срочников, он начнется с 1 ноября», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Напомним, что в середине октября Путин заявлял, что частичная мобилизация может завершиться в течение двух недель.
Ранее стало известно, что семьи мобилизованных граждан в Ростовской области не будут платить транспортный налог