По информации РИА "Новости", это прозвучало во время встречи с президентом Владимиров Путиным. Мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены по всей стране.
В данный момент на боевом слаживании находятся 218 тысяч граждан. Их обучают на специальных полигонах.
Призвали также 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти. Шойгу уточнил, что к войскам присоединились 82 тысячи мобилизованных граждан.
Напомним, что в Ростовской области семьи мобилизованных освобождены от транспортного налога.