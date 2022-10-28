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Частичная мобилизация завершилась в Ростовской области 29 октября

28 октября 14:23
Фото: mil.ru
Владимир Путин и Сергей Шойгу в штабе
В России, в том числе Ростовской области, завершились мероприятия по частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По информации РИА "Новости", это прозвучало во время встречи с президентом Владимиров Путиным. Мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены по всей стране. 

В данный момент на боевом слаживании находятся 218 тысяч граждан. Их обучают на специальных полигонах. 

Частичная мобилизация может завершиться в Ростовской области до 31 октября
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Призвали также 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти. Шойгу уточнил, что к войскам присоединились 82 тысячи мобилизованных граждан. 

Напомним, что в Ростовской области семьи мобилизованных освобождены от транспортного налога. 

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