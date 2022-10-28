Представители Службы узнали о готовящемся теракте и установили тех, кто этим занимается. Организаторами оказались четыре человека, которые являются сторонниками идеологии украинских нацформирований.
Силовики провели операцию по задержанию, а также организовали обыски, в ходе которых обнаружили бомбы, оружие и спецлитературу. В ней описывался порядок действий по организации массовых беспорядков.
По информации издания РИА «Новости», теракт хотели совершить на одном из административных объектов. Подготовку вели в Предгорном районе.
Ранее в Ростовской области мужчину осудили за изготовление взрывчатки по схеме из Интернета.