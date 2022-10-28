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Четверо украинских боевиков пытались совершить теракт на Ставрополье

28 октября 07:38
Фото: ФСБ
Кадры задержания экстремистов
Силовики провели операцию по задержанию боевиков, намеревавшихся совершить теракт в Ставропольском крае, заявили в ФСБ.

Представители Службы узнали о готовящемся теракте и установили тех, кто этим занимается. Организаторами оказались четыре человека, которые являются сторонниками идеологии украинских нацформирований.

Силовики провели операцию по задержанию, а также организовали обыски, в ходе которых обнаружили бомбы, оружие и спецлитературу. В ней описывался порядок действий по организации массовых беспорядков. 

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По информации издания РИА «Новости», теракт хотели совершить на одном из административных объектов. Подготовку вели в Предгорном районе.

Ранее в Ростовской области мужчину осудили за изготовление взрывчатки по схеме из Интернета.

 

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