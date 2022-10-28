Власти Ростовской области озаботились проблемой продажи в аптеках рецептурных лекарств, вызывающих зависимость. Помимо регулярных проверок аптек, чиновники хотят законодательно ужесточить оборот сильнодействующих препаратов. Так, в регионе будет вестись строгий количественный учет препаратов. Также будет введена новая форма рецептурных бланков.
Отмечается, что не меньшее значение имеет профилактическая работа с подростками и молодежью. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что наркозависимым молодым людям необходимо помогать, например, создавать условия для получения образования и трудоустройства.
Ранее продажу лекарств без рецептов в Ростове предложили приравнять к сбыту наркотиков.