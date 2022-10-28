Депутат регионального парламента Ростовской области Евгений Федяев прокомментировал приговор, вынесенный экс-замгубернатора региона Сергею Сидашу. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Чиновник заменил крупнозернистый песок на подъезде к стадиону на мелкий и, соответственно, более дешевый. Ущерб, нанесенный казне, оценивается в 223 миллиона рублей. Однако суд назначил Сидашу относительно мягкое наказание — четыре года условно.
Федяев оказался возмущен таким приговором, а также вспомнил, что Ростовская область якобы один из лидеров России по уровню коррупции. Народный избранник предложил учредить «почётное звание „Заслуженный коррупционер Ростовской области“». Однако посетовал, что пока эта инициатива «почему-то не нашла поддержки».
«А по мне так — страна должна знать своих „героев“ в лицо», — заключил Федяев.
Ранее Евгений Федяев заявил, что почти всю амуницию мобилизованные в Ростовской области возможно приобретают за свой счет. К такому заключению он пришел после опроса, проведенного в соцсетях.