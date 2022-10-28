Депутат регионального парламента Ростовской области Евгений Федяев прокомментировал приговор, вынесенный экс-замгубернатора региона Сергею Сидашу. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Чиновник заменил крупнозернистый песок на подъезде к стадиону на мелкий и, соответственно, более дешевый. Ущерб, нанесенный казне, оценивается в 223 миллиона рублей. Однако суд назначил Сидашу относительно мягкое наказание — четыре года условно.