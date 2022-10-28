В пятницу в городе температура составит 10 градусов и будет облачно. Ночью должно похолодать до пяти градусов.
В субботу днем температура составит около 13 градусов и может усилиться ветер. В воскресенье, 30 октября, с вероятностью 81% начнутся осадки в виде дождей.
Порывы ветра достигнут семи метров в секунду. В это время стоит держаться от деревьев на расстоянии.
В начале следующей недели дожди прекратятся, но температура постепенно начнет падать.
Ранее в донской столице жители Левенцовки потребовали добавить автобусы на маршруты во время дождя.