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Дожди и сильный ветер ожидаются на выходных в Ростовской области с 30 октября

28 октября 04:58
Фото: 1MI
В Ростовской области на предстоящих выходных будет дождливая погода и станет сильнее ветер, заявили в Гидрометцентре.
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Погода

В пятницу в городе температура составит 10 градусов и будет облачно. Ночью должно похолодать до пяти градусов. 

В субботу днем температура составит около 13 градусов и может усилиться ветер. В воскресенье, 30 октября, с вероятностью 81% начнутся осадки в виде дождей.

Порывы ветра достигнут семи метров в секунду. В это время стоит держаться от деревьев на расстоянии. 

В начале следующей недели дожди прекратятся, но температура постепенно начнет падать. 

Ранее в донской столице жители Левенцовки потребовали добавить автобусы на маршруты во время дождя.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз погоды#Общество
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