Федяев против Батажева: ростовские депутаты повздорили из-за помощи участникам СВО

Напомним, что в среде донских парламентариев разгорелись противоречия. Депутата Евгения Федяева якобы обвинили в неправильном оказании помощи участникам СВО.
Депутат Адам Батажев подчеркнул, что Федяев призывает переводить деньги «на какую-то карту», не упоминая о созданном властями для этих целей специальном региональном Фонде.
«Я вчера пытался донести депутатам, что формы помощи армии могут быть разные. Это и открытый властями счёт в Фонде, и пожертвования средств многочисленным волонтерским организациям, и непосредственная помощь мобилизованным и добровольцам и многое другое. Но почему наши власти уверенны, что именно их счет является панацеей, мне не понятно. Это лишь одна из форм помощи армии, не более того», - отмечает Федяев.
Собеседник подчеркивает, что сейчас многие проводят сборы и оказывают адресную помощь бойцам, приобретая оборудование, обмундирование и продукты. В совокупности - это колоссальная помощь, которая, по оценкам спикера, возможно даже сопоставима с помощью властей.
«Вчера депутаты упрекнули меня в том, что я ещё не перечислил средства на счёт открытый властями. Но тоже самое я могу сказать и про них - мне тоже не поступали средства ни от одного депутата для оказания помощи нашей армии», - говорит Евгений.
Выяснить точку зрения депутата Адама Батажева по этому вопросу корреспонденту RostovGazeta не удалось.
В региональном исполнительном комитете «Единой России» порекомендовали позвонить в общественную приемную. Но там никто не ответил на звонок. Вскоре корреспонденту перезвонили, сообщив, что никакой информации по Адаму Батажеву у них нет.
«Если Вы корреспондент, как утверждаете, проблем нет на сайте найти его телефон», - сообщили корреспонденту. Однако мобильного номера Адама Баженова или его помощников на сайте не оказалось. А указанный городской телефон приемной не отвечал.
Ранее RostovGazeta сообщала об еще одном конфликте, разгоревшемся между народными избранниками.