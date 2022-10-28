Федяев против Батажева: ростовские депутаты повздорили из-за помощи участникам СВО

«Я вчера пытался донести депутатам, что формы помощи армии могут быть разные. Это и открытый властями счёт в Фонде, и пожертвования средств многочисленным волонтерским организациям, и непосредственная помощь мобилизованным и добровольцам и многое другое. Но почему наши власти уверенны, что именно их счет является панацеей, мне не понятно. Это лишь одна из форм помощи армии, не более того», - отмечает Федяев.