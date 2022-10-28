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ФК «Ростов» разорил кейтеринговую фирму своими неплатежами

28 октября 09:34
Фото: ФК «Ростов»
Бизнесмен Константин Кириллов обратился в суд с требованием взыскать с ФК «Ростов» 1,1 миллиона рублей, следует из документов картотеки арбитражных дел.

Кириллов является основателем кейтеринговой фирмы, он намерен взыскать с клуба проценты за пользование чужими деньгами. Речь идет о невыплаченном долге.

Суд принял заявление и назначил заседание на 24 ноября.

По информации Mash, бизнесмен организовывал фуршеты на стадионе «Ростов-Арена» и команда потратила 6,5 миллиона рублей, но так их и не выплатила. Издание пишет, что предпринимателю пришлось продать свою долю акций, а компания не может полноценно работать.

 

Ранее в Ростовской области оздоровительный комплекс подал иск на 6,5 миллиона рублей против ФК «Ростов».

В Ростовской области оздоровительный комплекс подал иск на 6,5 млн против ФК «Ростов»
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика#Фк#Футбол
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