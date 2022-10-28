По информации Mash, бизнесмен организовывал фуршеты на стадионе «Ростов-Арена» и команда потратила 6,5 миллиона рублей, но так их и не выплатила. Издание пишет, что предпринимателю пришлось продать свою долю акций, а компания не может полноценно работать.