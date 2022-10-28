Кириллов является основателем кейтеринговой фирмы, он намерен взыскать с клуба проценты за пользование чужими деньгами. Речь идет о невыплаченном долге.
Суд принял заявление и назначил заседание на 24 ноября.
По информации Mash, бизнесмен организовывал фуршеты на стадионе «Ростов-Арена» и команда потратила 6,5 миллиона рублей, но так их и не выплатила. Издание пишет, что предпринимателю пришлось продать свою долю акций, а компания не может полноценно работать.
Ранее в Ростовской области оздоровительный комплекс подал иск на 6,5 миллиона рублей против ФК «Ростов».