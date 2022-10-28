ИРИ: Успехи Тульской области вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Как сообщает tagilcity.ru, самым важным достижением для Тульской области за последние два десятка лет стало появление новых общественных пространств, транспортной развязки, музея оружия и ледовой арены.
Тула – город-герой, который может похвастаться множеством памятников архитектуры и достопримечательностей, уступая в этом направлении только Москве и Санкт-Петербургу.
В областном центре каждый год появляются общественные пространства. В 2017 году была заново отстроена Казанская набережная. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» был благоустроен сквер «Студенческий» — туляки отдали за реставрацию этого объекта большинство голосов и выбрали для обновленного сквера название.
Вдоль восточной части Тулы теперь пролегает объездная транспортная развязка «Восточный обвод», которая помогает разгрузить центр города от автомобильных заторов. В 2023-2024 годах планируется проложить третью очередь магистрали длиной в полтора километра.
В столице области появился новый тульский государственный музей оружия, здание которого получило облик огромного шлема. Гости музея могут ознакомиться с интерактивными выставками, увидеть воссозданный цех оружейного завода и изучить редчайшую коллекцию вооружений.
К 500-летнему юбилею Тульского кремля было приурочено открытие Музейного квартала – он представляет собой необычный комплексный музейный кластер и современное культурное пространство. В Музейном квартале расположены филиалы государственного исторического музея, музея-усадьбы «Ясная Поляна», музеев-заповедников «Поленово» и «Куликово поле». В этом году в городе стартовала инициатива «Музейное лето в Туле», в рамках которой насчитывается свыше 120 крупных событий – фестивалей, концертов, выставок.
В регионе заработала масштабная ледовая арена «Тропик», получившая свое название в честь тульского хоккейного клуба. На данный момент «Тропик» можно охарактеризовать как один из самых оснащенных спортивных комплексов в Туле. В его стенах проходят хоккейные матчи, тренировки по фигурному катанию, функционируют спортивные школы. Кроме того, в Тульской области за последние годы было возведено еще пять крупных спортобъектов: ФОК «Заречье», ледовая арена в Щекино, ФОК «Олимп имени А. Н. Уварова», спортивный комплекс «Тула-Арена», крытая ледовая арена LifeTime.