ИРИ: Успехи Тульской области вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

В регионе заработала масштабная ледовая арена «Тропик», получившая свое название в честь тульского хоккейного клуба. На данный момент «Тропик» можно охарактеризовать как один из самых оснащенных спортивных комплексов в Туле. В его стенах проходят хоккейные матчи, тренировки по фигурному катанию, функционируют спортивные школы. Кроме того, в Тульской области за последние годы было возведено еще пять крупных спортобъектов: ФОК «Заречье», ледовая арена в Щекино, ФОК «Олимп имени А. Н. Уварова», спортивный комплекс «Тула-Арена», крытая ледовая арена LifeTime.