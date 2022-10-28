Власти Ростовской области постановили отказаться от масштабных новогодних гуляний на Новый год. Исключение составят лишь локальные мероприятия в муниципалитетах и детские новогодние утренники. Ранее с призывом отказаться от массовых празднеств выступали сами жители Ростовской области, они предлагали потратить деньги, сэкономленные на мероприятиях, в помощь мобилизованным землякам. Также эту идею поддержал губернатор Василий Голубев.
В социальных сетях с одобрением отнеслись к такому формату празднования Нового года. Комментаторы пишут: «Лучше дома встречу, с семьей, спокойно. А деньги от всех этих концертов лучше парням на фронт отправить». «Здравое решение, одобряю. Отменить все эти пляски, а на деньги закупить медикаменты и отправить нашим бойцам».
Кто-то пошел дальше и предложил сократить праздничные новогодние выходные: «Лучше бы и праздничные дни сократили, например, до 3 числа».
Однако нашлись и те, кто расстроился отмене массовых гуляний: «Нужны праздники! Новый год не исключение!», «Ничего не отменяйте! Нужны праздники», — замечают некоторые ростовчане.
Ранее ростовчан возмутил запрет на выгул животных.