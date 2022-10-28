В социальных сетях с одобрением отнеслись к такому формату празднования Нового года. Комментаторы пишут: «Лучше дома встречу, с семьей, спокойно. А деньги от всех этих концертов лучше парням на фронт отправить». «Здравое решение, одобряю. Отменить все эти пляски, а на деньги закупить медикаменты и отправить нашим бойцам».