Мальчик из Ростова, который выжил, чтобы изменить мир: история Серафима Кулешова

Мать Серафима была на шестом месяце беременности, когда начались роды. Они проходили нелегко и в процессе Серафиму, который весил всего 900 грамм, повредили предплечье, из-за чего атрофировался нерв. Младенцу поставили диагноз «парез левой руки Дюшена-Эрба» и не дали 100% гарантии на выживание.
«Я постоянно думаю, что я выжил не просто так. То есть мне нужно сделать что-то хорошее, как минимум сделать наш мир лучше, добрее, совершить что-то невероятное. И мысль о том, что я для чего-то выжил, для чего-то огромного и прекрасного, мотивирует меня», — говорит герой проекта #безграничные_возможности2022.
Ограниченные возможности Серафима стали его двигателем. С детства он одновременно развивался в спорте и в творчестве. Плавание, греко-римская борьба, футбол — вот неполный список любимых видов спорта героя. Однако крепче всего жизнь Серафима связана именно с футболом. Во время мундиаля ему посчастливилось вывести на футбольное поле в Санкт-Петербурге команды Бельгии и Англии.
Сегодня Серафим сам играет в юнифайт-футбольной команде, где половина состава — игроки с интеллектуальными нарушениями. Вскоре ребятам предстоит турнир в Сочи.
Студент Южного Федерального университета рассказывает, что тренеры не всегда хотели брать его в группу из-за особенностей здоровья. Однако истинные профессионалы все же нашлись, и именно они смогли воспитать в Серафиме победителя.
Ростовчанин награжден грамотами победителя и призера спортивных городских соревнований по шашкам, легкой атлетике, футболу и тхэквондо.
Неотъемлемой частью жизни Серафима Кулешова является творчество — первые литературные опыты он начал в 6 лет. Юноша вспоминает, как давал прочитать свои первые рассказы и стихи отцу, который поддерживал творчество сына.
«Говорил, что не очень пока, но видно определенный талант. Заставлял меня читать, также просматривал в дальнейшем мои произведения. В итоге получилось так, что я пишу на довольно хорошем уровне и занимаю призовые места на всероссийских и международных соревнованиях», — добавляет Серафим.
Он является призером третьей степени международного литературного конкурса «Лето Господне», лауреатом международного творческого фестиваля «Я — Автор», лауреатом фестиваля «Творчество без границ», участником финала «Медиашколы РДШ» и форума «Студвесна».
В планах у Серафима Кулешова — написать собственный роман, над основами которого он сейчас работает, но подробностей не раскрывает.
«В творчестве главное лично для меня — я могу высказать все на бумаге. Если меня что-то тревожит, если, наоборот, у меня что-то хорошее на душе, я все пишу. Многие стихотворения я не выкладываю, их никто не видит, но тем самым я могу высказаться и пойти дальше», — говорит герой проекта #безграничные_возможности2022.
За преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленные силу воли и стремление к победе Серафим был награждён нагрудным знаком «Горячее сердце». Юноша убежден, что жизнь у человека одна и важно научиться ценить каждую ее секунду.
На руке у Серафима Кулешова — татуировка «Per aspera ad astra» (лат.: «Через тернии к звездам»).
«Эта фраза у меня на руке и в голове помогает мне добиваться успеха и проходить трудности и просто не опускать руки, когда что-то не получается», — говорит юноша.