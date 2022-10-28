Мальчик из Ростова, который выжил, чтобы изменить мир: история Серафима Кулешова

«В творчестве главное лично для меня — я могу высказать все на бумаге. Если меня что-то тревожит, если, наоборот, у меня что-то хорошее на душе, я все пишу. Многие стихотворения я не выкладываю, их никто не видит, но тем самым я могу высказаться и пойти дальше», — говорит герой проекта #безграничные_возможности2022.