Напомним, в сентябре RostovGazeta рассказывала историю о том, как в Ростовской области мобилизовали отца четверых детей. При этом один ребенок находился в больнице.

Родственники таганрожца написали заявление в прокуратуру, обратились к майору и военкому в Таганроге.