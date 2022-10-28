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Мобилизованного отца четверых детей из Таганрога вернут домой

28 октября 14:16
Фото: mil.ru
Мобилизованные ростовчане
О том, что сейчас ведется подготовка необходимых документов для демобилизации многодетных отцов корреспонденту RostovGazeta рассказала супруга одного из них Татьяна Колесникова

Напомним, в сентябре RostovGazeta рассказывала историю о том, как в Ростовской области мобилизовали отца четверых детей. При этом один ребенок находился в больнице.
Родственники таганрожца написали заявление в прокуратуру, обратились к майору и военкому в Таганроге.

 

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Спустя месяц стало известно, что Александра Колесникова и еще нескольких многодетных отцов из Ростовской области, которые были призваны в зону СВО в рамках частичной мобилизации готовят к отправке домой.

«Бумажная волокита еще продолжается. Но решение по мужу и ещё троим многодетным уже есть. Сейчас их документы у губернатора на подписи», — рассказала корреспонденту жена мобилизованного отца четверых детей Татьяна.

 

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Ранее RostovGazeta писала о том, что раненым мобилизованным из Ростовской области будут выплачивать до 3,8 млн рублей.

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#Эксклюзив#Анна Ивченко#Общество#Частичная мобилизация#Ростовская область#Таганрог
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