Напомним, в сентябре RostovGazeta рассказывала историю о том, как в Ростовской области мобилизовали отца четверых детей. При этом один ребенок находился в больнице.
Родственники таганрожца написали заявление в прокуратуру, обратились к майору и военкому в Таганроге.
Спустя месяц стало известно, что Александра Колесникова и еще нескольких многодетных отцов из Ростовской области, которые были призваны в зону СВО в рамках частичной мобилизации готовят к отправке домой.
«Бумажная волокита еще продолжается. Но решение по мужу и ещё троим многодетным уже есть. Сейчас их документы у губернатора на подписи», — рассказала корреспонденту жена мобилизованного отца четверых детей Татьяна.
Ранее RostovGazeta писала о том, что раненым мобилизованным из Ростовской области будут выплачивать до 3,8 млн рублей.