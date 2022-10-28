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«Молимся за вас, братья»: ростовчане обсуждают возможный конец частичной мобилизации

28 октября 18:25
Фото: pxhere.com
В Ростовской области и других регионах России заявили о выполнении мобилизационного задания, комментарии с реакцией ростовчан появились в соцсетях.

Напомним, в пятницу, 28 октября, из отчета МО РФ стало известно о завершении частичной мобилизации благодаря набору необходимых 300 тысяч военнослужащих, которые уже находятся на полигонах подготовки и тренируют боевое слаживание.  

Частичная мобилизация может завершиться в Ростовской области до 31 октября
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Однако некоторые ростовчане скептически отнеслись к этой новости после того, как в последний раз объявляли о приостановке мобилизации в Ростовской области.

«Уверен, мобилизация никуда не денется», — заявил один из ростовчан.

«Надолго ли…», — задаются вопросом горожане. часть жителей усомнилась, что заявление министра обороны говорит об окончании частичной мобилизации. «Шойгу поставил в известность, что набрал 300 тысяч человек… Завершить мобилизацию должен Президент своим указом! Как и начал», — заявили в комментариях.

Другие же поддержали своих земляков, которые получили повестки и отправились защищать Родину. «Всем нашим пацанам, которые убыли на выполнение задач СВО, самое главное здоровье, сил и скорей вернуться домой!», »Возвращайтесь живыми!», »Молимся за вас, братья!», — написали люди в соцсетях.

Также ростовчане выразили надежду на скорое окончание СВО: «Дай бог, чтобы американцы с Зеленским опомнились, и все чтобы закончилось, чтобы все жили в мире».

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