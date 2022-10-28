Другие же поддержали своих земляков, которые получили повестки и отправились защищать Родину. «Всем нашим пацанам, которые убыли на выполнение задач СВО, самое главное здоровье, сил и скорей вернуться домой!», »Возвращайтесь живыми!», »Молимся за вас, братья!», — написали люди в соцсетях.