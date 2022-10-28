Напомним, в пятницу, 28 октября, из отчета МО РФ стало известно о завершении частичной мобилизации благодаря набору необходимых 300 тысяч военнослужащих, которые уже находятся на полигонах подготовки и тренируют боевое слаживание.
Однако некоторые ростовчане скептически отнеслись к этой новости после того, как в последний раз объявляли о приостановке мобилизации в Ростовской области.
«Уверен, мобилизация никуда не денется», — заявил один из ростовчан.
«Надолго ли…», — задаются вопросом горожане. часть жителей усомнилась, что заявление министра обороны говорит об окончании частичной мобилизации. «Шойгу поставил в известность, что набрал 300 тысяч человек… Завершить мобилизацию должен Президент своим указом! Как и начал», — заявили в комментариях.
Другие же поддержали своих земляков, которые получили повестки и отправились защищать Родину. «Всем нашим пацанам, которые убыли на выполнение задач СВО, самое главное здоровье, сил и скорей вернуться домой!», »Возвращайтесь живыми!», »Молимся за вас, братья!», — написали люди в соцсетях.
Также ростовчане выразили надежду на скорое окончание СВО: «Дай бог, чтобы американцы с Зеленским опомнились, и все чтобы закончилось, чтобы все жили в мире».