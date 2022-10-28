Чего стоят наши раны
В пресс-службе Заксобрания Ростовской области рассказали, что мобилизованные военнослужащие в случае тяжелых ранений могут получить компенсации в размере до 3,8 миллиона рублей. При этом шестую часть от этой суммы составит единовременная областная выплата, а оставшиеся средства мобилизованный получит от МО РФ.
Также дончанам напоминают, что на компенсации могут рассчитывать и те военнослужащие, которые стали инвалидами в ходе боевых действий.
В зависимости от степени инвалидности компенсация составит от 742 до 2,2 миллиона рублей. Для получения этих средств раненый должен иметь местную регистрацию и не получат выплаты из бюджета других субъектов Российской Федерации.
Можно выдохнуть
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации в Ростовской области и других субъектах РФ.
Сейчас на тактической подготовке по боевому слаживанию находятся 218 тысяч граждан, которые проходят обучение на спецполигонах. Также среди 300 тысяч мобилизованных оказались 1,3 тысячи сотрудников исполнительных органов.
Где бы окопаться
Местные СМИ сообщают, что в Ростове предприниматели и главы компаний стали получать извещения, в которых их просят уточнить наличие подвалов у предприятий.
При этом адресантом этих писем якобы являются районные администрации, которые просят выполнить мероприятия по обеспечению безопасности населения, возникающих в ходе СВО. Дедлайн мероприятий по очистке подвалов, нанесению специальной разметки — 31 октября.
Пока более подробная информация о происходящем уточняется.