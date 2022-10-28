В пресс-службе Заксобрания Ростовской области рассказали, что мобилизованные военнослужащие в случае тяжелых ранений могут получить компенсации в размере до 3,8 миллиона рублей. При этом шестую часть от этой суммы составит единовременная областная выплата, а оставшиеся средства мобилизованный получит от МО РФ.