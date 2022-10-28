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На конференции в Москве прокомментировали итоги XX съезда Компартии Китая

28 октября 13:43
Фото: Евразийское бюро Медиакорпорации Китая
Специальная сессия прошла 27 октября в Москве в рамках конференции «Китай и мир в новом походе», посвященной XX съезду Компартии КНР. Мероприятие организовало Евразийское бюро Медиакорпорации Китая.

Участники обсуждения искали ответ на ключевой вопрос сессии. Он состоял в том, как итоги прошедшего съезда повлияют на торгово-экономические отношения России и Китая, передает bigasia.ru.

Президент РАСПП Виталий Манкевич указал на позитивные сдвиги в развитии двусторонних отношений. Такого же мнения придерживается Чжоу Лицюнь, который является председателем Союза китайских предпринимателей в РФ. Он рассказал, что в конце сентября показатель прироста объема двусторонней торговли достиг 130 миллиардов долларов.

На сессии также выступил Сергей Санакоев, занимающий пост зампредседателя Общества российско-китайской дружбы. Как отметил спикер, сейчас необходимо сосредоточить усилия на создании мира, в котором не было бы диктата западно-центристского экономического крыла. У социалистической системы Китая есть свои особенности. Она представляет собой уникальную форму развития, в основе которой лежит традиционная культура государства.

Сотрудничество РФ и КНР необходимо укреплять на всех платформах, считает зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он также указал на важность анализа успешного опыта китайских коммунистов.

По итогам прошедшего в Пекине съезда Новиков выделил три основных момента, которые связаны с сохранением курса динамического развития, уверенностью Китая в перспективе своего роста, его развитием во имя всего мира и стремлением создать сообщество единой судьбы.

Высокий уровень двусторонних отношений между РФ и КНР также отметил Денис Кравченко, ответственный секретарь бюро высшего совета ЕР.

«Мы поддерживаем политику единого неделимого Китая. По моему убеждению, между «Единой Россией» и КПК изо дня в день крепнут взаимовыгодные отношения в духе стратегического партнерства», - отметил Кравченко.

Дружба российского и китайского населения прошла много испытаний, и со временем становится только крепче, несмотря на новые вызовы мирового сообщества.

#Светлана Павлова
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