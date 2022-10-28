На конференции в Москве прокомментировали итоги XX съезда Компартии Китая

На сессии также выступил Сергей Санакоев, занимающий пост зампредседателя Общества российско-китайской дружбы. Как отметил спикер, сейчас необходимо сосредоточить усилия на создании мира, в котором не было бы диктата западно-центристского экономического крыла. У социалистической системы Китая есть свои особенности. Она представляет собой уникальную форму развития, в основе которой лежит традиционная культура государства.