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На перевооружение порта Таганрога потратят более 316 миллионов рублей

28 октября 14:52
Фото: Евгений К. / rostovgazeta.ru
Порт в Таганроге
В Таганроге на перевооружение береговой станции морских районов А1 и А2 ГМССБ выделили более 316,5 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком аукциона выступил ФГУП «РОСМОРПОРТ», который ищет исполнителя, готового произвести техническое перевооружение объектов береговой станции двух морских районов. Так речь идет о центре управления связью ГМССБ двух районов с базовой станцией № 1 в Таганроге, передающем радиоцентр в Неклиновском районе к западу от Весёло-Вознесенки, приемном радиоцентре в селе Беглица, а также базовой станции № 2 в Азовском районе. 

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Согласно проекту контракта, причиной работ стал моральный и физический износ оборудования станций, которое ввели в эксплуатацию 18 лет назад, а также необходимость обеспечения бесперебойной работы глобальной морской связи и контроль судоходства. Работы продлятся 14 месяцев с декабря 2022 года до февраля 2024 года. Общая сумма контракта составляет 316,5 миллиона рублей. 

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 ноября, а победителя объявят через 10 дней. 

Ранее «Росморпорт» собрался провести работы по углублению дна на 43 километрах Дона. 

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