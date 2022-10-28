Заказчиком аукциона выступил ФГУП «РОСМОРПОРТ», который ищет исполнителя, готового произвести техническое перевооружение объектов береговой станции двух морских районов. Так речь идет о центре управления связью ГМССБ двух районов с базовой станцией № 1 в Таганроге, передающем радиоцентр в Неклиновском районе к западу от Весёло-Вознесенки, приемном радиоцентре в селе Беглица, а также базовой станции № 2 в Азовском районе.
Согласно проекту контракта, причиной работ стал моральный и физический износ оборудования станций, которое ввели в эксплуатацию 18 лет назад, а также необходимость обеспечения бесперебойной работы глобальной морской связи и контроль судоходства. Работы продлятся 14 месяцев с декабря 2022 года до февраля 2024 года. Общая сумма контракта составляет 316,5 миллиона рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 ноября, а победителя объявят через 10 дней.
Ранее «Росморпорт» собрался провести работы по углублению дна на 43 километрах Дона.