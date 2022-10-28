Заказчиком аукциона выступил ФГУП «РОСМОРПОРТ», который ищет исполнителя, готового произвести техническое перевооружение объектов береговой станции двух морских районов. Так речь идет о центре управления связью ГМССБ двух районов с базовой станцией № 1 в Таганроге, передающем радиоцентр в Неклиновском районе к западу от Весёло-Вознесенки, приемном радиоцентре в селе Беглица, а также базовой станции № 2 в Азовском районе.