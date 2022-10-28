Выдвину свою гипотезу, почему нахичеванский купец, который был известен не только в Ростове, но и далеко за пределами нашего региона, так себя повел. В тот период времени многие увлекались идеями Льва Николаевича Толстого. А в Нахичевани этот писатель был особо популярен. Возможно, поэтому известный коммерсант решил, как и великий писатель Лев Николаевич Толстой, уйти из дома, пойти, как тогда говорили, в народ. Конечно, мне неизвестно, что двигало купцом Красильниковым, но он заставил о себе говорить не только в Нахичевани, но и в Ростове. Вот так рождались газетные сенсации в далеком 1914 году. Вот так чудили тогда купцы.