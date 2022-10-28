Почему купец Красильников был одним из самых оригинальных и, может быть, с точки зрения сегодняшнего дня, одним из самых чудаковатых купцов?
Обратимся к газете «Приазовский край» за апрель 1914 года. В этих публикациях некогда популярной ростовской газеты сообщалось о таинственном исчезновении известного нахичеванского купца Минаса Егоровича Красильникова. Было напечатано следующее: «Вчера в Нахичевани распространился слух о том, что известный нахичеванский коммерсант (купец I гильдии) М.Е. Красильников неведомо, куда исчез».
Далее в газете на основании городских слухов выдвигалось предположение, что этот уважаемый купец разочаровался в жизни, выехал куда-то за город и покончил жизнь самоубийством. Почему так решили ростовцы и нахичеванцы? А дело в том, что купец Красильников прислал телеграмму своим близким, в которой просил его не искать, так как розыски все равно не увенчаются успехом. Эта телеграмма еще больше подогрела слухи о самоубийстве купца.
Потом выяснилось, что Красильников жив. Буквально через несколько номеров газета «Приазовский край» сообщила своим читателям о том, что купец нашелся. Он прислал в Нахичевань телеграмму следующего содержания: «Жив, здоров, еду дальше. С промежуточной станции сообщу о местонахождении».
К счастью, слухи о самоубийстве купца Красильникова не подтвердились.
Выдвину свою гипотезу, почему нахичеванский купец, который был известен не только в Ростове, но и далеко за пределами нашего региона, так себя повел. В тот период времени многие увлекались идеями Льва Николаевича Толстого. А в Нахичевани этот писатель был особо популярен. Возможно, поэтому известный коммерсант решил, как и великий писатель Лев Николаевич Толстой, уйти из дома, пойти, как тогда говорили, в народ. Конечно, мне неизвестно, что двигало купцом Красильниковым, но он заставил о себе говорить не только в Нахичевани, но и в Ростове. Вот так рождались газетные сенсации в далеком 1914 году. Вот так чудили тогда купцы.
Купцы Красильниковы были очень известными коммерсантами на юге нашей страны. Как пишет ростовский историк, профессор Саркис Казаров в книге «Нахичеванское купечество», отец Минаса Красильникова - Егор Минаевич - имел кирпичный завод, годовой оборот которого составлял около 20 тысяч рублей в год. При этом чистый доход он приносил в размере 2 тысяч рублей. Это были неплохие деньги для тех лет. Коммерческие дела Красильников вел настолько успешно, что сумел приобрести салотопный завод. Владел он и двумя участками в 400 десятин земли в Сальском округе области Войска Донского.
А еще купцы Красильниковы оставили после себя настоящий архитектурный шедевр, который располагается в Нахичевани. Пожалуй, в Ростове нет человека, который не видел бы красивое здание на углу 1-й Майской улицы и 18-й линии. Сейчас в нем находится женская консультация. Так вот этот дом и есть особняк купца Красильникова, построенный в последней четверти ХIХ века.
По воспоминаниям современников, Красильниковы до октябрьской революции 1917 года любили в этом особняке устраивать балы и пышные приемы. Но после прихода советской власти в Ростов и Нахичевань балов больше никто не устраивал, да и чудачить больше было некому, так как особняки национализировали, а многие ростовские и нахичеванские купцы бежали за границу.
Георгий Багдыков