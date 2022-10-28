Новочеркасский художник Виктор Бабарыкин создает картины ртом для авторских выставок

«Я в своих творческих встречах со студентами, со школьниками стремлюсь показать на себе, что человек может многое, имея свое заболевание, на коляске или даже на койке. Чтобы человек, получив травму, не опусти руки. Потому что примеров для меня очень много, когда человек запустил себя и превратился в нечеловека», – говорит герой проекта #безграничные_возможности2022.