Новочеркасский художник Виктор Бабарыкин создает картины ртом для авторских выставок

Родители Виктора Бабарыкина письменно отказались от сына сразу после его рождения. Все детство он провел в школах-интернатах для инвалидов и пенсионеров.
Виктор вспоминает, что первым человеком, который объяснил ему, что он ничем не отличается от остальных, стала его учительница – Галина Уткачева. Она же научила Виктора писать, держа ручку в зубах.
В 1987 году Виктор впервые посетил городской музей Владимира Калмыкова в Новочеркасске. Впечатления от экскурсии разбудили в нем талант художника. Впервые Виктор начал работать с выжигателем в 1994 году. И уже через год работы новочеркасского мастера представили на выставке в Ярославле. Тогда же художника наградили дипломом Лауреата второго Всероссийского регионального фестиваля творчества инвалидов "Смотри на меня, как на равного".
Позже Виктор посылал свои работы на Соискание Международной Премии «Филантроп» в 2001 году. В 2002 году он стал номинантом международной премии «Филантроп».
«Я в своих творческих встречах со студентами, со школьниками стремлюсь показать на себе, что человек может многое, имея свое заболевание, на коляске или даже на койке. Чтобы человек, получив травму, не опусти руки. Потому что примеров для меня очень много, когда человек запустил себя и превратился в нечеловека», – говорит герой проекта #безграничные_возможности2022.
Профессиональным художником житель Новочеркасска был не всегда: лишь в 2006 году он закончил курс декоративно-прикладного искусства в Московском заочном народном университете. Однако одного образования целеустремленному Виктору показалось мало, и через 7 лет он вновь поступил в этот университет, чтобы получить диплом по стихосложению и театральному искусству.
Виктор Бабарыкин – не только мастер выжигания по дереву, но также писатель и общественный деятель.
Первая проба пера у героя проекта #безграничные_возможности2022 пришлась на 2008 год. Тогда на свет появилось его первое эссе «Человек – творец своей судьбы». Его рассказы в последующие годы публиковала газета «Вечерний Ростов».
После 2011 года Виктор стал чаще бывать в кругу новочеркасских деятелей искусства. Его работы вошли в репертуар постоянной экспозиции городской выставки художников, а самого Виктора включили в клуб художников города Новочеркасска.
На счету нашего героя 8 медалей от Российского союза писателей.
«Главное – не останавливаться. Зачастую человек получает первые звания, и он останавливается. Дальше он уже не развивается», – считает Виктор Бабарыкин.
Мужчина говорит, что на ближайшее будущее он поставил себе четкие цели по всем направлениям: в прикладном искусстве, в литературном творчестве и в общественной деятельности. Однако, о том, что это за цели, Виктор умолчал. Боится сглазить.