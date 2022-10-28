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Новочеркасский инвалид живет без конечностей и пишет стихи о милосердии к беспомощным

28 октября, 20:53
Новочеркасскому поэту Александру Миронову 65 лет. Мужчина с рождения живет без рук и может писать лишь одной ногой. Он имеет инвалидность 1 группы с детства. Возможно, мир не узнал бы об Александре, если бы много лет назад школьная учительница не подала мальчику идею попробовать писать стихи.

Писать стихи, вспоминает Александр, он начал со школьной скамьи. Парадоксально, но поэзией он начал заниматься потому, что не мог заучивать стихотворения наизусть и получал плохие оценки по литературе.

«Я не любил литературу только потому, что не мог заучивать стихи. Она мне сказала: «Саша, тебе нужно писать стихи», Я говорю: «Галина Софроновна, да вы что. Вы мне за стихи ставите отрицательные оценки и предлагаете мне писать стихи? А она мне сказала: «Понимаешь, Александр, каждый человек должен оставить какую-то память о себе. Возьми хотя бы Владимира Калмыкова, нашего новочеркасского поэта. Ведь он был в худшем положении, чем ты», – рассказывает герой проекта #безграничные_возможности2022.

Уже более 50 лет Александр Миронов в рифму пишет о жизни, любви, сочувствии. Его произведения можно прочитать в газетах «Знамя Коммуны», «Вечерний Новочеркасск», в журнале «Тихий Дон» и в альманахе «Донские волны».

Именно стихи изменили его жизнь, конечно, в лучшую сторону. Как признается Александр, литературное творчество не просто вдохновляет его, а заставляет работать.

«Да, я не могу работать физически, но умственно я должен работать. Поэтому стихи являются стимулятором моей творческой жизни», – говорит житель Новочеркасска.

Поэт признается, что немалое влияние на его жизнь произвел и творческий успех: герой проекта #безграничные_возможности2022 – автор нескольких сборников стихов и член Союза писателей Дона. На счету Александра Миронова множество наград за его произведения. Он является лауреатом трех премий: «Стойкость за мужество», «Премия Шолохова», «Авторская песня».

Главным своим наставником поэт считает «коллегу по литературному цеху» Владимира Калмыкова. Ему Миронов посвятил стихотворение под названием «Обращение к поэту».

Несколько строк их произведения Александра звучат так:

«Я знаю, будет нелегко

За жизнь мою с недугом драться,

Но так желанье велико

С тобой в одном строю остаться».

В начале пути, признается поэт, он дал бы себе такой совет: жить не просто так, а приносить пользу людям. Ему он следует по сей день.

#Марина Колодкина#Общество#Видео
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