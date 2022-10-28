Новочеркасский инвалид живет без конечностей и пишет стихи о милосердии к беспомощным

«Я не любил литературу только потому, что не мог заучивать стихи. Она мне сказала: «Саша, тебе нужно писать стихи», Я говорю: «Галина Софроновна, да вы что. Вы мне за стихи ставите отрицательные оценки и предлагаете мне писать стихи? А она мне сказала: «Понимаешь, Александр, каждый человек должен оставить какую-то память о себе. Возьми хотя бы Владимира Калмыкова, нашего новочеркасского поэта. Ведь он был в худшем положении, чем ты», – рассказывает герой проекта #безграничные_возможности2022.