Новочеркасский инвалид живет без конечностей и пишет стихи о милосердии к беспомощным

Писать стихи, вспоминает Александр, он начал со школьной скамьи. Парадоксально, но поэзией он начал заниматься потому, что не мог заучивать стихотворения наизусть и получал плохие оценки по литературе.
«Я не любил литературу только потому, что не мог заучивать стихи. Она мне сказала: «Саша, тебе нужно писать стихи», Я говорю: «Галина Софроновна, да вы что. Вы мне за стихи ставите отрицательные оценки и предлагаете мне писать стихи? А она мне сказала: «Понимаешь, Александр, каждый человек должен оставить какую-то память о себе. Возьми хотя бы Владимира Калмыкова, нашего новочеркасского поэта. Ведь он был в худшем положении, чем ты», – рассказывает герой проекта #безграничные_возможности2022.
Уже более 50 лет Александр Миронов в рифму пишет о жизни, любви, сочувствии. Его произведения можно прочитать в газетах «Знамя Коммуны», «Вечерний Новочеркасск», в журнале «Тихий Дон» и в альманахе «Донские волны».
Именно стихи изменили его жизнь, конечно, в лучшую сторону. Как признается Александр, литературное творчество не просто вдохновляет его, а заставляет работать.
«Да, я не могу работать физически, но умственно я должен работать. Поэтому стихи являются стимулятором моей творческой жизни», – говорит житель Новочеркасска.
Поэт признается, что немалое влияние на его жизнь произвел и творческий успех: герой проекта #безграничные_возможности2022 – автор нескольких сборников стихов и член Союза писателей Дона. На счету Александра Миронова множество наград за его произведения. Он является лауреатом трех премий: «Стойкость за мужество», «Премия Шолохова», «Авторская песня».
Главным своим наставником поэт считает «коллегу по литературному цеху» Владимира Калмыкова. Ему Миронов посвятил стихотворение под названием «Обращение к поэту».
Несколько строк их произведения Александра звучат так:
«Я знаю, будет нелегко
За жизнь мою с недугом драться,
Но так желанье велико
С тобой в одном строю остаться».
В начале пути, признается поэт, он дал бы себе такой совет: жить не просто так, а приносить пользу людям. Ему он следует по сей день.