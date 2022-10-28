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Олег Газманов споет для ростовчан в парке «Левобережный» 5 ноября

28 октября 12:34
Фото: Вадим Чуприна/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Олег Газманов
В Ростов для участия в патриотической акции «Мы вместе» приедет известный российский композитор и певец Олег Газманов, об этом сообщили на портале мэрии.

Согласно данным объявления, акция пройдет на территории парка «Левобережный» в субботу, 5 ноября. Патриотическое мероприятие начнется в 15.00 мск, а за час до этого на сцене начнутся выступления лучших творческих коллективов города. 

Напомним, в сентябре в Ростове-на-Дону отказались от концерта Газманова и праздничного фейерверка, посвященного Дню основания города, что позволило сэкономить 3,5 миллиона рублей.

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Из-за этого артист изменил свои планы и провел концерт в Ставрополе. Причинами отмены мероприятия назвали комментарии населения, которые за недели до праздника просили губернатора Василия Голубева отправить деньги на помощь российским военным. 

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