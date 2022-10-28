Согласно данным объявления, акция пройдет на территории парка «Левобережный» в субботу, 5 ноября. Патриотическое мероприятие начнется в 15.00 мск, а за час до этого на сцене начнутся выступления лучших творческих коллективов города.
Напомним, в сентябре в Ростове-на-Дону отказались от концерта Газманова и праздничного фейерверка, посвященного Дню основания города, что позволило сэкономить 3,5 миллиона рублей.
Из-за этого артист изменил свои планы и провел концерт в Ставрополе. Причинами отмены мероприятия назвали комментарии населения, которые за недели до праздника просили губернатора Василия Голубева отправить деньги на помощь российским военным.