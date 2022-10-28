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Под Батайском десятикилометровая пробка остановила движение на М-4 «Дон»

28 октября 16:42
Фото: pxhere.com
На трассе М-4 «Дон» на обходе Ростова у Батайска десятикилометровая пробка уже несколько часов задерживает проезд потока машин, данные об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Согласно данным, отмеченным водителями, на участке дороги Е591 обхода Ростова в  в пятницу, 28 октября, в 16.51 мск была отмечена авария. В донском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что убрали перевернувшуюся фуру в 16.27 мск, после чего движение возобновили сразу на двух полосах. 

Фото: Яндекс.Карты

Однако и к 19.34 мск на участке сохраняется затрудненное движение, а 10 километров остаются окрашенными в бордовый цвет.  

Огромную пробку создала фура со щебнем, перевернувшаяся на М-4 «Дон» под Ростовом
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Напомним, вечер пятницы оказался щедр на пробки, так в Ростове остановилось движение в северной и западной части города. 

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#Дорога#Дтп#Ростовская область#Батайск#Ростов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Надежда Пустяк
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