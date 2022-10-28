Согласно данным, отмеченным водителями, на участке дороги Е591 обхода Ростова в в пятницу, 28 октября, в 16.51 мск была отмечена авария. В донском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что убрали перевернувшуюся фуру в 16.27 мск, после чего движение возобновили сразу на двух полосах.