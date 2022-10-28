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Подборку лучших мистических фильмов сделали для ценителя Хэллоуина в Ростове

28 октября 11:36
Фильм «Пост мортем»
Онлайн-кинотеатр KION подготовил несколько фильмов и сериалов в честь праздника Хэллоуин.

Хэллоуин во всем мире отмечают 31 октября, в этот день переодеваются в костюмы монстров и вырезают из тыкв фонарики. А детям принято дарить сладости.

Фильмы ужасов стали популярны по всему миру, а у каждой страны есть свои страшные истории. Некоторые любят вспоминать городские легенды, а другие рассказывают о древних верованиях.

К этому празднику онлайн-кинотеатр KION подготовил несколько фильмов, которые позволят ощутить атмосферу Хэллоуина в различных странах. А на главной странице можно найти семейную тематическую подборку картин на Хэллоуин, она поможет выбрать фильм для просмотра на самый загадочный костюмированный праздник в году.

В подборке «Семейный Хэллоуин» есть классические фильмы и сериалы, которые понравились миллионам и которые нужно обязательно посмотреть в этот день.

Что принято смотреть на Хэллоуин во всем мире: 

 «Гензель и Гретель» (европейский фольклор от братьев Гримм) 

Братья Гримм не сочиняли сказки, а ездили по городам и собирали рассказы, которые родители шептали детям на ночь. Большинство из них поучительные, их цель — испугать ребенка страшным наказанием за непослушание, для этого все методы хороши. Режиссеры фильма подошли к экранизации «Гензеля и Гретель» с необычной стороны: они предпочли реализм фантастике.

 Фильм «Гензель и Гретель»

 «Сельма в городе призраков» (уникальный мексиканский аналог Хэллоуина)

Мексиканский аналог голливудской «Тайны Коко» (2017), оригинальный взгляд на национальный праздник. Смерть подарила поселению Санта-Клара тайну ритуала, позволяющего всего на день призывать души мертвых обратно в мир живых. Только одной Сельме было запрещено встречаться с родителями, которых она и никогда не видела — девушка, конечно, же нарушает запреты и попадает в Город Призраков.

Мультфильм «Сельма в городе призраков»

 «Невеста» (знаменитая отечественная легенда в стиле хоррор)

Отечественная индустрия быстро осознала спрос на хорроры и переняли лучшее у коллег, добавив элементы собственной культуры. Сюжет у «Невесты» классический: Настя (Виктория Агалакова) с мужем Иваном (Вячеслав Чепурченко) едет в деревню знакомиться с его родственниками. Сначала девушке все нравится, но она чувствует неладное, когда ей почему-то запрещают покидать село.

Фильм «Невеста»

 «Проклятие» (классическая городская страшилка Японии)

В стране восходящего солнца есть особый жанр городских страшилок «кайданы», которые пересказывают из уст в уста годами. Самые популярные экранизировали, а потом пересняли с голливудскими актерами. Один из лучших примеров — «Проклятие». В Токио переезжает семья Уильямс, ничего не знающая о местных духах, жаждущих мести.

Фильм «Проклятие»

 «Дом-монстр» (мистическая история о том, что может скрывать соседский дом)

Классическая история на Хэллоуин - заброшенные дома, которые хранят множество секретов. В центре истории популярного американского мультфильма трое подростков, которым предстоит противостоять загадочному соседскому дому. Только ДиДжей, Чёдер и Дженни знают, что это - настоящий монстр, которого во что бы то ни стало нужно остановить. 

Мультфильм  «Дом-монстр»

«Пост мортем» (история о призраках в XIX веке)

В конце 19-го века и начале 20-го фотографирование недавно умерших родственников никого не удивляло — перед камерой нужно было долго сидеть неподвижно, того требовала пленка. Подобным ремеслом и занимается Томас (Виктор Клем), его дело особо востребовано в странах, разоренных Первой мировой войной и эпидемией испанки. Он приезжает в очередной небольшой городок, где некоторые жители носят мешки на головах.

 «Сожженный заживо» (медицинский хоррор по-аргентински)

Может показаться странным, но в Южной Америке обожают фильмы ужасов, большой спрос есть на зарубежное и национальное кино. «Сожженный заживо» — хоррор мирового масштаба. Молодая медсестра Розе (Флор Антонуччи) устраивается в клинику, где старшая коллега рассказывает ей о давно пропавшем пациенте мистере Муре (Бруно Джакоббе), которого привезли на лечение с 80% ожогами тела.

Фильм  «Сожженный заживо»

На главной странице онлайн-кинотеатра KION стала доступна подборка «Семейный Хэллоуин» для атмосферного празднования одного из самых загадочных праздников в году: https://kion.ru/video/filter/mainFamilyHalloween. В подборке: разножанровая коллекция фильмов, включающая в себя популярные у миллионов зрителей кинокартины («Гарри Поттер», «Охотники за привидениями», «Джуманджи»), а также фантастические новинки («Последний богатырь»), которые погрузят в атмосферу загадочного Хэллоуина и подарят ощущение таинственного праздника.

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