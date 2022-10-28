Подборку лучших мистических фильмов сделали для ценителя Хэллоуина в Ростове

Мексиканский аналог голливудской «Тайны Коко» (2017), оригинальный взгляд на национальный праздник. Смерть подарила поселению Санта-Клара тайну ритуала, позволяющего всего на день призывать души мертвых обратно в мир живых. Только одной Сельме было запрещено встречаться с родителями, которых она и никогда не видела — девушка, конечно, же нарушает запреты и попадает в Город Призраков.