Также компенсация положена мобилизованным военнослужащим, травмы которых привели к получению инвалидности. В случае первой группы инвалидности резервист может рассчитывать на выплату в размере 2,2 миллиона рублей, в случае второй группы — на сумму около 1,5 миллиона рублей, а в случае третьей — на 742 тысячи рублей.