Мобилизованные жители Ростовской области, получившие тяжелые ранения или увечья в ходе спецоперации, получат материальную компенсацию от властей в размере о 3,8 миллионов рублей. Сумма состоит из единовременной областной выплаты в размере 600 тысяч рублей и свыше 2,9 миллиона рублей от министерства обороны.
Также компенсация положена мобилизованным военнослужащим, травмы которых привели к получению инвалидности. В случае первой группы инвалидности резервист может рассчитывать на выплату в размере 2,2 миллиона рублей, в случае второй группы — на сумму около 1,5 миллиона рублей, а в случае третьей — на 742 тысячи рублей.
Оговаривается, что для получения региональной части компенсации мобилизованный должен быть зарегистрирован по месту жительства в Ростовской области и не получать аналогичные компенсации из бюджетов других регионов России.
Ранее сообщалось, что семьи мобилизованных граждан в Ростовской области не будут платить транспортный налог.