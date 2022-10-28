РЭО: Эксперты поддержали решение Путина усовершенствовать механизм РОП

Напомним, что вице-премьер Виктория Абрамченко в своем письме к президенту России Владимиру Путину изложила основные предложения по усовершенствованию механизма РОП. Основным нововведением является перенос полной ответственности за утилизацию упаковки на компании по ее изготовлению. Это правило предлагается ввести уже в следующем году. С производителей товаров ответственность за упаковку также не снимается. Расходы на утилизацию будут заложены в стоимость ее покупки.