РЭО: Эксперты поддержали решение Путина усовершенствовать механизм РОП

По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, новые требования сделают процесс администрирования утилизации упаковки более простым.
Буцаев уточнил, что вместо необходимости контролировать миллионы небольших компаний, которые используют упаковку, администраторам и контролерам нужно будет следить лишь за 2,5 тысячи предприятий по ее изготовлению. Эксперты также поддержали введение с 2025 года 100% нормативов утилизации для упаковки, информирует rg.ru.
Напомним, что вице-премьер Виктория Абрамченко в своем письме к президенту России Владимиру Путину изложила основные предложения по усовершенствованию механизма РОП. Основным нововведением является перенос полной ответственности за утилизацию упаковки на компании по ее изготовлению. Это правило предлагается ввести уже в следующем году. С производителей товаров ответственность за упаковку также не снимается. Расходы на утилизацию будут заложены в стоимость ее покупки.
Исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев отметил, что сейчас для ставок экосбора используется понижающей коэффициент. Это значит, что таким образом идет стимулирование использования видов упаковки, которая не подлежит утилизации. Предлагаемые российским правительством изменения в законах о РОП устранят данное недоразумение.
Сооснователь Солнечногорского опытно-экспериментального механического завода Денис Кондратьев подчеркнул, что действующий механизм РОП предполагает привлечение десятков тысяч сотрудников надзорных и административных органов. Эксперт отметил нечестность такой системы проверок. По его мнению, в решении данной проблемы помогут такие мероприятия, как введение цифровых реестров и перенос ответственности на изготовителей упаковки.
Позицию Кондратьева поддержал депутат Госдумы Андрей Луговой. Он считает, что чем раньше запустить новые требования к РОП, тем лучше.
Как отметил Луговой, по законодательству ответственность по утилизации упаковки должны нести все субъекты рынка – и производители товаров, и интернет-торговцы, и службы доставки, и каждый владелец торговой точки на рынке.
Член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева обратила внимание, что фактически утилизировать упаковку сегодня обязаны потребители товаров, а не только их производители и поставщики.
По словам Беляевой, после переноса ответственности по утилизации упаковки на ее изготовителей субъектам бизнеса будет проще разобраться, кто за что должен платить.