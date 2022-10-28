Аналитики проанализировали спрос на антидепрессанты в России за первые девять месяцев 2022 года. Выяснилось, что чаще всего эту группу лекарств покупают жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Четвертую строчку среди лидеров по спросу на антидепрессанты заняла Карелия. Замкнула пятерку Ростовская область.
ТАСС уточняет, что в 2022 году на 20 тысяч жителей региона пришлось 909 пачек антидепрессантов. При этом пик спроса пришелся на первые шесть месяцев 2022 года.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество купленных жителями Ростовской области антидепрессантов возросло на 48%.
Ранее психиатр рассказал, что нужно знать об антидепрессантах.