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Ростовская область вошла в число самых депрессивных регионов в России 2022 году

28 октября 09:31
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-5 регионов России с самым высоким спросом на антидепрессанты, сообщают СМИ.

Аналитики проанализировали спрос на антидепрессанты в России за первые девять месяцев 2022 года. Выяснилось, что чаще всего эту группу лекарств покупают жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Четвертую строчку среди лидеров по спросу на антидепрессанты заняла Карелия. Замкнула пятерку Ростовская область.

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ТАСС уточняет, что в 2022 году на 20 тысяч жителей региона пришлось 909 пачек антидепрессантов. При этом пик спроса пришелся на первые шесть месяцев 2022 года.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество купленных жителями Ростовской области антидепрессантов возросло на 48%.

Ранее психиатр рассказал, что нужно знать об антидепрессантах.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Лекарства#Психология
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