Аналитики проанализировали спрос на антидепрессанты в России за первые девять месяцев 2022 года. Выяснилось, что чаще всего эту группу лекарств покупают жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Четвертую строчку среди лидеров по спросу на антидепрессанты заняла Карелия. Замкнула пятерку Ростовская область.