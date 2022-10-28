Всего за месяц в России было сделано более 10,1 миллиона запросов в поисковике на эту тему. Большинство из них пришлись на Москву и область — три миллиона.
На втором и третьем местах среди субъектов находятся Краснодарский край и Нижегородская область с показателями — 461 тысяча и 383 тысячи.
В топ-10 оказалась также Ростовская область, жители которой пытались 248 тысяч раз узнать о «ночных бабочках». А на Ростов приходятся более 140 тысяч запросов.
Кроме того, в первую десятку попали Самарская и Свердловская области, а также Татарстан.
Ранее ростовчане вошли в число самых больших любителей эротики в России.