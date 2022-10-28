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Ростовская область вошла в топ-10 регионов по востребованности проституток

28 октября 13:33
Фото: Kay Chernush for the U.S. State Department / Wikimedia.org

В Ростовской области чаще других регионов ищут информацию о проститутках

Ростовская область вошла в число регионов, жители которых очень часто ищут в Интернете информацию о проститутках, анализ провела RostovGazeta.

Всего за месяц в России было сделано более 10,1 миллиона запросов в поисковике на эту тему. Большинство из них пришлись на Москву и область — три миллиона.

На втором и третьем местах среди субъектов находятся Краснодарский край и Нижегородская область с показателями — 461 тысяча и 383 тысячи.

В топ-10 оказалась также Ростовская область, жители которой пытались 248 тысяч раз узнать о «ночных бабочках». А на Ростов приходятся более 140 тысяч запросов.

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Кроме того, в первую десятку попали Самарская и Свердловская области, а также Татарстан. 

Ранее ростовчане вошли в число самых больших любителей эротики в России. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Проститутки#Общество
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