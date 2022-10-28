«До нового года вопросов не было. Чем сейчас бодяжите 92-й? Машине три года, а после заправки на этой АЗС вибрирует и заметно медленнее разгоняется, причем второй раз так. „Лукойл“, наведите порядок в филиале, за такие цены, можно и нормальное топливо лить», — жалуются водители.