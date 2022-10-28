Об этой автозаправке автомобилисты в Интернете оставили более 320 отзывов. Попадались как положительные, так и отрицательные.
«До нового года вопросов не было. Чем сейчас бодяжите 92-й? Машине три года, а после заправки на этой АЗС вибрирует и заметно медленнее разгоняется, причем второй раз так. „Лукойл“, наведите порядок в филиале, за такие цены, можно и нормальное топливо лить», — жалуются водители.
«Вечные пробки на АЗС, на территорию не заедешь. Сложно объехать автомобили, водители которых хотят их заправить», — высказались автолюбители.
«Удобное расположение АЗС. Качество бензина, как обычно на высоте, персонал очень хороший, всегда приветливый и плюс вкусный кофе», — заявляют довольные клиенты.
Эта АЗС набрала 390 отзывов, в которых часть водителей жалуется на дорогой бензин плохого качества.
«Плохой бензин. Дорогой и постоянно очереди на 10 автомобилей», — заявили водители.
«Залил несколько раз АИ-95, расход увеличился с 7,5 литра до 11 литров на 100 километров, качество топлива плохое», — пишут горожане.
«Бензин плохого качества — загорелся чек после заправки, пришлось промывать инжектор. Неудобно расположены колонки — одна за одной», — жалуются автомобилисты.
«Моя любимая заправка. Рядом с домом, поэтому всегда там заправляюсь. Вежливый персонал. Правда очереди часто бывают, но это только потому, что всех устраивает эта АЗС», — сообщают довольные клиенты.
На этой АЗС водители оказались недовольны длительным обслуживанием и поведением персонала.
«Самое ужасное обслуживание, хамовитые кассиры. Заправщик, видимо, только иномарки заправляет, каждый раз самому приходится это делать», — пишут ростовчане.
«За что такие деньги берут на АЗС? Заливаешь 10 литров, а проезжаешь всего 80-85 километров. При том, что средний расход топлива составляет 9,2 литра на 100 километров. Как такое может быть?», — заявляют горожане.
Есть и много положительных отзывов.
«Хорошая заправка, постоянно заправляюсь именно здесь, бонусные программы радуют. Машина не ругается, очередей нет. В общем рекомендую», — говорят довольные клиенты.
На этой АЗС водители жалуются на дорогостоящий бензин, а некоторых не устроило его качество. Свое мнение горожане оставили в 147 отзывах.
«Самая большая цена за литр по городу среди всех заправок», — написали клиенты.
«Какая-то франшиза, не очень понятно, что льют. В целом стараюсь проезжать это место», — заявляют ростовчане.
«Нет туалета, заезжаю не первый раз, постоянно проблемы с 95 бензином, то нет. То колонки не работают, то пистолет поломанный. Но заезжаю, так как по пути», — признался один из водителей.
«Удобное расположение, хорошее качество топлива, быстрое обслуживание в помещении. Есть небольшой выбор из продуктов и сопутствующих товаров для автомобиля», — отмечают довольные автомобилисты.
Этому комплексу присвоили 4,3 балла из пяти возможных. А водители оставили более 150 отзывов.
«Отвратительная заправка. Пистолеты текут. После заправки на машине подтеки. Заезжал ранее, говорил о проблеме. Прошел месяц или более, так ничего и не сделали…», — заявляют недовольные ростовчане.
«После заправки там — попали на замену свечей. Хорошо отделались. Знакомым нравится — значит нам не повезло. Оценка строго субъективна», — утверждают клиенты.
«Подъехал заправляться и обнаружил, что пистолет для дизельного топлива весь в песке. Не рекомендую, если вы цените свой автомобиль», — пишут горожане.
«Постоянно заправляюсь в этом комплексе. Несколько месяцев назад, на его территории провели капитальный ремонт здания для оплаты. Теперь там есть туалет, магазин, где можно приобрести масла и другие товары для автомобиля, а так же кофе и различные снеки. Персонал приветлив, обслуживание происходит быстро», — говорится в отзывах.
Согласно данным системы «Спарк», в 2021 году чистая прибыль компании составила 635,7 миллиарда рублей. В организации числятся 1,9 тысячи работников.
«Лукойл» зарегистрировали в 1993 году.