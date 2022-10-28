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Ростовский эксперт разъяснил, к чему приведет закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

27 октября 21:35
Фото: freepik.com
Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды направлен прежде всего на молодежь, которую надо воспитывать в рамках традиционных ценностей, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что Госдума единогласно приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Эксперты уверенны, что такая пропаганда стекается в регионы из столичных городов - Москвы и Санкт-Петербурга. Не случайно, целый ряд депутатов Госдумы от Ростовской области выступили в числе инициаторов законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды.

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«В России сегодня наблюдается демографическая яма. Эта тенденция сохранится. По прогнозам, на следующий год родится на миллион меньше детей. Не последнюю роль в этом сыграла и пропаганда ЛГБТ, которая вместо того, чтобы стимулировать традиционные ценности о создании семей и рождении детей, формирует стереотипы свободных отношений», - отмечает Александр Сухарь.

Политолог подчеркивает, что от такой пропаганды, в первую очередь, страдает молодежь. В противовес традиционным ценностям, которые становятся ретроградными и патриархальными, им навязывается новая идеология, основанная на свободных отношениях и нравах.

«В этой концепции семья выпадает из актуальной повестки, считаясь каким-то анахронизмом, пережитком прошлого. Молодежь убеждают отказаться от ответственности за своих близких, за свою семью. Такие люди, конечно же, не пойдут воевать и за свою страну. А все потому, что попросту не захотят брать на себя ответственность. Не случайно же, с объявлением частичной мобилизации многие штурмовали погранпереходы Грузии, Казахстана», - подчеркивает собеседник.

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Спикер разъясняет, что закон не предусматривает борьбу с представителями сексуальных меньшинств. Речь идет именно о запрете ЛГБТ-пропаганды и манипуляций, с помощью которых транслировалась убежденность в том, что это нормальный стиль поведения.

 

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