«В этой концепции семья выпадает из актуальной повестки, считаясь каким-то анахронизмом, пережитком прошлого. Молодежь убеждают отказаться от ответственности за своих близких, за свою семью. Такие люди, конечно же, не пойдут воевать и за свою страну. А все потому, что попросту не захотят брать на себя ответственность. Не случайно же, с объявлением частичной мобилизации многие штурмовали погранпереходы Грузии, Казахстана», - подчеркивает собеседник.