Согласно прогнозам, средняя температура будет в пределах нормы. В отдельные дни пройдут дожди.
С 1 по 10 ноября температура воздуха ночью составит около +6 градусов. Но иногда она будет опускаться до -3 градусов.
Днем средняя температура составит примерно +12 градусов. На юге региона потеплеет до +16 градусов.
Издание Rostov со ссылкой на слова Антоненко пишет, что с 11 ноября начнутся морозы, может похолодать до -6 градусов. Днем температура составит +9 градусов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил о надвигающихся сильных дождях на Ростовскую область.