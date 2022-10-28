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С 11 ноября в Ростовской области температура упадет до -6 градусов

28 октября 07:18
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале ноября ожидаются заморозки с температурой до минус шести градусов, сообщает представитель Гидрометцентра Виктория Антоненко.
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Погода

Согласно прогнозам, средняя температура будет в пределах нормы. В отдельные дни пройдут дожди. 

С 1 по 10 ноября температура воздуха ночью составит около +6 градусов. Но иногда она будет опускаться до -3 градусов. 

Днем средняя температура составит примерно +12 градусов. На юге региона потеплеет до +16 градусов.

Издание Rostov со ссылкой на слова Антоненко пишет, что с 11 ноября начнутся морозы, может похолодать до -6 градусов. Днем температура составит +9 градусов. 

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил о надвигающихся сильных дождях на Ростовскую область.

 

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода
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