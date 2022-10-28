rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семьи мобилизованных граждан в Ростовской области не будут платить транспортный налог

28 октября 07:27
Фото: 1MI
Семьи мобилизованных военнослужащих в Ростовской области освобождаются от уплаты транспортного налога, сообщается на сайте регионального правительства.

Власти Ростовской области решили освободить от уплаты транспортного налога мобилизованных и членов их семей. В четверг 27 октября парламентарии региона внесли соответствующие изменения в областной закон о налогообложении.

Уточняется, что льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Таким образом, мобилизованные и члены их семей могут не уплачивать налог, срок погашения которого истекал 1 декабря этого года.

Кремль ответил на вопрос о возможности мобилизации женщин
Узнать подробнее

Также парламентарии и чиновники заверили, что будут рассматривать и другие способы оказания помощи местным жителям, призванным в рамках частичной мобилизации.

Ранее ростовский юрист опроверг информацию об отсрочке от мобилизации отцов двух детей.

Читайте также:
Ростовский юрист опроверг информацию об отсрочке от мобилизации отцов двух детейВ Госдуме предложили не призывать по частичной мобилизации не служивших россиянВ Ростове отцы 73 учащихся средней и старшей школы попали под мобилизацию
#Мобилизация#Налоги#Льготы#Частичная мобилизация#Новости#Ростовская область#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12