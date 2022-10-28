Власти Ростовской области решили освободить от уплаты транспортного налога мобилизованных и членов их семей. В четверг 27 октября парламентарии региона внесли соответствующие изменения в областной закон о налогообложении.
Уточняется, что льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Таким образом, мобилизованные и члены их семей могут не уплачивать налог, срок погашения которого истекал 1 декабря этого года.
Также парламентарии и чиновники заверили, что будут рассматривать и другие способы оказания помощи местным жителям, призванным в рамках частичной мобилизации.
Ранее ростовский юрист опроверг информацию об отсрочке от мобилизации отцов двух детей.