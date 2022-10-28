Шестой Национальный рекламный форум определит основные направления развития отрасли

На специальную сессию, которая будет проходить при поддержке ассоциаций АКАР и АРИР, пригласят сотрудников агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для ведения диалога по вопросам наблюдаемых сейчас вызовов и изменений. Общение спикеров с аудиторией будет состоять из разбора тем приоритетной важности для отрасли, в том числе сложных случаев маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. Как сообщает transsibinfo.com, за два дня форума игроки рынка получат возможность изучить актуальные методы адаптации к новым нормам законодательства благодаря объективному анализу опытных специалистов.
Из-за внедрения единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) сейчас наблюдается рост нагрузки на индустрию, а в будущем участников отрасли ждут изменения в обработке данных. Также теперь на представителей рекламной сферы налагается обязанность передавать информацию о каждой кампании. В сложившейся ситуации продуктивная работа с информацией становится базой для создания эффективной бизнес-модели.
Самые актуальные стратегии работы с данными и программатик будут обсуждаться представителями ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок на масштабной сессии Big data & programmatic. В роли модераторов значимого обсуждения выступят вице-президенты АРИР Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group). Анонсированы выступления таких авторитетных экспертов, как Анатолий Новожилов (Platforma), Екатерина Макаренкова (Getintent), Вячеслав Кан (Gallery), Александра Клюева (OMD OM Group), Виктор Митюнин (ПАО «Вымпелком»).
При составлении деловой программы НРФ’6 был сделан акцент на большом количестве актуальных тем, в том числе тех, которые направлены на анализ перспектив развития интерактивной рекламы. Обсуждение самых актуальных инструментов, оценка последствий разрыва деловых отношений с зарубежными партнерами, приведение деятельности к определенным стандартам послужат для того, чтобы участники форума смогли выработать единый вектор развития цифровых коммуникаций в ходе данного мероприятия.
Зарегистрироваться для участия в НРФ’6 и ознакомиться с полезной информацией можно на официальном сайте.
Все новости на этапе подготовки к проведению форума публикуются в VK-сообществе.
Информационным партнером Шестого Национального рекламного форума является медиахолдинг 1MI.