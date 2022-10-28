Шестой Национальный рекламный форум определит основные направления развития отрасли

На специальную сессию, которая будет проходить при поддержке ассоциаций АКАР и АРИР, пригласят сотрудников агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для ведения диалога по вопросам наблюдаемых сейчас вызовов и изменений. Общение спикеров с аудиторией будет состоять из разбора тем приоритетной важности для отрасли, в том числе сложных случаев маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. Как сообщает transsibinfo.com, за два дня форума игроки рынка получат возможность изучить актуальные методы адаптации к новым нормам законодательства благодаря объективному анализу опытных специалистов.